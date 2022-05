Podczas budowania marki pracodawcy na początku najlepiej skupić się na wewnętrznym employer brandingu. Istotne może okazać się zapytanie pracowników o to, co sprawia, że przychodzą do pracy z przyjemnością, a co jest dla nich uciążliwe.

– Dzięki temu będziemy w stanie wyłonić te obszary, na których warto się skupić i komunikować je do kandydata zewnętrznego, wskazując na atuty firmy. (…) W Orlenie przygotowując strategię marki pracodawcy zaczęliśmy od zaproszenia pracowników na warsztaty – tłumaczyła w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Agnieszka Mrówka z Zespołu ds. Budowania Marki Pracodawcy w PKN Orlen. Reklama