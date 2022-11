Jak poinformował lokalny samorząd w oświadczeniu zamieszczonym na koncie WeChat, blokada potrwa do 9 listopada. Pełna blokada ruchu dotyczy ludzi i pojazdów, z wyjątkiem służb medycznych lub innych istotnych powodów. Zakaz grozi odcięciem dopływu dodatkowych pracowników i komponentów potrzebnych do zwiększenia produkcji przed okresem świątecznym.

Reklama

Nagłe działanie ws. fabryki odzwierciedla podejście Pekinu do polityki Covid Zero i prawdopodobnie jeszcze bardziej zakłóci główną bazę operacyjną Foxconn, która produkuje około czterech z pięciu najnowszych telefonów Apple Inc. Tajwańska firma, której głównym ramieniem giełdowym jest Hon Hai Precision Industry, już wcześniej zmagała się z nawrotem zachorowań na Covid, co zmusiło część z jej 200 tys. pracowników do kwarantanny, a innych do opuszczenia zakładu.

Reklama

Informacja rządowa pojawiła się po tym, jak Zhengzhou podało, że liczba przypadków Covid-19 wzrosła we wtorek do poziomu 359, czyli ponad trzykrotnie więcej niż dzień wcześniej. W ostatnich dniach tamtejsi urzędnicy stopniowo nakładali sieć mniejszych blokad i ograniczeń na mniejsze obszary, takie jak osiedla czy nawet blok mieszkalny.

Zakład będzie działał "w zamkniętej pętli"

Zakład będzie nadal działał w „zamkniętej pętli” lub samowystarczalnej bańce, która ogranicza kontakt ze światem zewnętrznym, napisał Foxconn w oświadczeniu. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób firma będzie wysyłać towary do i z kompleksu podczas blokady obszaru. Przedstawiciel Apple nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz.

Blokada ma miejsce w kluczowym momencie dla Apple, które wypuściło model iPhone 14 podczas bezprecedensowego spadku globalnego popytu na elektronikę. Choć firma radzi sobie lepiej niż inni producenci smartfonów, to wycofała się z planów zwiększenia produkcji swoich nowych iPhone'ów w tym roku po tym, jak oczekiwany wzrost popytu nie nastąpił, podał Bloomberg. Apple opublikowało wyniki lepsze niż oczekiwano, ale ostrzegło przed świątecznym spowolnieniem.

Foxconn starał się złagodzić potencjalne zakłócenia, podnosząc płace i organizując wsparcie z innych chińskich fabryk na wypadek, gdyby linie montażowe w Zhengzhou przestawały działać. W ostatnich dniach firma walczy również ze spekulacjami w mediach społecznościowych, że niektórzy z zainfekowanych pracowników zmarli.

Podczas poprzednich blokad urzędnicy państwowi pozwalali na obejście ograniczeń Covid nie tylko zakładom podstawowych usług, ale także kluczowym lokalnym przedsiębiorstwom. Na przykład wiele ważnych firm w Szanghaju i południowej metropolii Shenzhen kontynuowało swoją działalność nawet wtedy, gdy inne fabryki były pozbawione produkcji komponentów.

Fabryka w Zhengzhou powinna również zgromadzić wystarczającą ilość komponentów, aby działać przez jakiś czas, więc wiele zależałoby od długości blokady. Wcześniej zdarzało się, że urzędnicy w innych częściach Chin przedłużali takie działania miesiącami.

Nie jest jasne, czy Foxconn wynegocjował rozwiązania z lokalnymi władzami w Zhengzhou. Wszelkie zakłócenia w tym obszarze grożą zakłóceniem precyzyjnie zorganizowanego łańcucha dostaw Apple. Tysiące komponentów z Europy do Azji jest wysyłanych do Zhengzhou, montowanych w urządzeniach, a następnie transportowanych do reszty świata.

Według starszego analityka Counterpoint, Ivana Lama, ten pojedynczy obiekt odpowiada za 80 proc. mocy produkcyjnej dla serii iPhone 14, w tym ten zakład odpowiada za ponad 85 proc. mocy produkcyjnej iPhone’a 14 Pro.