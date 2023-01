Celem trzeciej edycji konkursu organizowanego przez firmę Huawei wraz ze Startup Academy jest wsparcie polskich startupów pozytywnego wpływu, które tworzą technologie na rzecz ochrony

i poprawy zdrowia. Kapituła złożona z przedstawicielek oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu nominowała 20 najbardziej nowatorskich projektów, które przeszły do półfinału konkursu. Wybrane firmy to: OASIS Diagnostics, Smarter Diagnostic, MIM Solutions, Acellmed, PioLigOn, Neviscope, Clebre, MXLabs, Uhura Bionics, Breather ONE, BioCam, Hashiona, Cancercenter.AI, Cardiolens FFR-CT Pro, Q-LAC Sport. Science, Visual Tech - Lab, RSQ Technologies, PhiLabs, MAMENO oraz enzo.

Zgłoszone projekty odpowiadały na wyzwania związane z ochroną zdrowia, profilaktyką i budowaniem pozytywnych nawyków. Ponad 40% startupów biorących udział w konkursie zaprojektowało mobilne aplikacje dla użytkowników, natomiast 5% firm zakładało stworzenie ubieralnych urządzeń monitorujących pracę organizmu. Nie zabrakło rozwiązań wpisujących się w branżę medtech - 21% zgłoszonych pomysłów można zastosować do ratowania życia, profilaktyki, czy też leczenia różnorodnych dolegliwości. Wiele firm zdecydowało się podjąć w swoich projektach tematykę zdrowia psychicznego. Technologie związane z leczeniem depresji, zaburzeń lękowych bądź oferujące niezbędną pomoc w kryzysie psychicznym stanowiły 9% zgłoszeń. Budowę innowacyjnych narzędzi najczęściej opierano na wykorzystaniu Big Data.

„Jesteśmy podekscytowani, widząc tak różnorodną gamę projektów, które dotyczą ważnych kwestii związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Oprogramowanie do nieinwazyjnej diagnostyki, systemy wspierające zarządzenie bólem i stanem zdrowia psychicznego pacjentów, technologia do interpretacji wyników badań laboratoryjnych czy leczenie depresji i stanów lękowych za pomocą Wirtualnej Rzeczywistości - wszystkie te oraz pozostałe zgłoszone projekty mają potencjał, aby wywrzeć rzeczywisty wpływ na życie ludzi w Polsce i na świecie. Z niecierpliwością czekamy na efekty wyzwań, w których weźmie udział 20 startupów wybranych do półfinału. Jestem dumny, że trzecia już edycja Huawei Startup Challenge budzi tak duże zainteresowanie i otrzymujemy tak wiele ciekawych zgłoszeń- powiedział Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

W trakcie półfinału, twórcy najlepszych dwudziestu projektów zmierzą się z przygotowanymi dla nich zadaniami, które mają na celu popularyzację oraz usprawnienie stworzonych przez nich rozwiązań. Twórcy projektów będą musieli m.in. zaprezentować swój pomysł w formie krótkiego pitch’a oraz pokazać, w jaki sposób użytkownicy będą z niego korzystać.

„Konkurs Huawei Startup Challenge po raz kolejny okazał się wartościową platformą do zaprezentowania potencjału i możliwości polskich startupów z sektora ochrony zdrowia. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tej inicjatywy i obserwować postępy oraz sukcesy wybranych projektów. Gratulujemy wszystkim twórcom, których projekty zakwalifikowały się do następnego etapu naszego wyzwania” - powiedział Michał Misztal, CEO Startup Academy.

Do finału konkursu wejdzie 10 najlepszych projektów, a jego zwycięzcy zostaną wyłonieni pod koniec lutego. Huawei ufundował trzy nagrody pieniężne dla trzech najlepszych startupów o łącznej wartości 200 tys. złotych – 100 tys. dla zwycięzcy oraz 60 tys. i 40 tys. zł odpowiednio dla startupów, które zajmą miejsce drugie i trzecie. Formuła konkursu przewiduje także nagrody specjalne od Huawei i partnerów programu.

Huawei Startup Challenge 3 skierowany jest do początkujących przedsiębiorców tworzących technologie pozytywnego wpływu, którzy dzięki udziałowi w konkursie mają szansę dotrzeć ze swoim pomysłem do przedstawicieli międzynarodowych i polskich firm, uzyskać wartościowy mentoring, szeroką promocję w mediach oraz zaistnieć z innowacyjną działalnością na rzecz ludzkiego zdrowia na jednej z największych startupowych scen w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki inicjatywie Huawei, startupy mają szansę pokazać siłę technologiczną Polski na skalę europejską i globalną.

