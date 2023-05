W ramach Seeds For The Future uczestnicy wezmą udział w intensywnym cyklu szkoleń oraz warsztatów, które odbędą się w towarzystwie rówieśników z ponad 100 krajów. Działanie i możliwości sieci 5G, cyfrowej energetyki, chmur obliczeniowych i sztucznej inteligencji to główne tematy 8-dniowej serii szkoleń i wykładów. Uczestnicy programu uzyskają dostęp do zasobów nowej platformy e-learningowej Seeds Academy. Dzięki oferowanym na niej narzędziom będą mogli na bieżąco sprawdzać swoje postępy i zdobywać wiedzę z licznych kursów dostępnych online. Jubileuszowa, dziesiąta edycja Seeds For The Future odbędzie się w formule hybrydowej, łącząc obecność fizyczną i elementy online. Cykl zajęć rozpocznie się 20 listopada i potrwa do 27 listopada. Program jest bezpłatny i otwarty dla studentek i studentów wszystkich kierunków i uczelni w Polsce, którzy chcą poznać wiodące trendy technologiczne.

Program Seeds For The Future zapewni nie tylko wiedzę technologiczną, ale również szereg fascynujących doświadczeń. Uczestnicy będą mieli szansę pogłębić swoje kompetencje zakresie przywództwa, pracy projektowej i tworzenia inicjatyw z kolegami z całego świata podczas warsztatów online. Najlepsi zostaną zaproszeni do udziału w wyjątkowym Huawei Talent Summit, gdzie będą mieli okazję spotkać się i wymieniać doświadczeniami z studentami i naukowcami z Europy.

"Dla nas, w Huawei Polska, program Seeds For The Future ma ogromne znaczenie. To nie tylko inicjatywa edukacyjna, ale także manifest naszego zaangażowania w rozwój nowych talentów i promocję równości płci w branży technologicznej. Jesteśmy dumni z udziału kobiet w poprzedniej edycji programu, gdzie aż 68% wszystkich uczestników stanowiły studentki. To inspirujące, że coraz więcej młodych kobiet angażuje się w naukę technologii i wybiera karierę związaną z innowacjami. Wierzymy, że kobiety mają ogromny wkład do wniesienia w świat nowych technologii i to właśnie dlatego jesteśmy zdecydowani wspierać je w ich drodze do sukcesu. Poprzez Seeds For The Future i inne inicjatywy edukacyjne staramy się stworzyć otoczenie, które promuje równość szans i daje młodym ludziom możliwość rozwijania swojego potencjału w dziedzinie technologii. Jesteśmy przekonani, że ich obecność i wkład w tej branży są kluczowe dla osiągnięcia innowacyjności i zrównoważonego rozwoju społecznego." – mówi Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Huawei Polska.

Tech4Good w nowej odsłonie, czyli Startup Sprint w Chinach

Międzynarodowy konkurs Tech4Good, wprowadzony w 2021 roku jako integralna część programu Seeds For The Future, powraca w kolejnej, tegorocznej edycji. Wydarzenie to skupia się na opracowaniu autorskich innowacji do rozwiązywania kluczowych problemów społecznych. Uczestnicy konkursu mają okazję zaprezentować swoje pomysły i projekty, które mogą mieć potencjał do zmiany świata na lepsze. W ubiegłej edycji konkursu Tech4Good, polski zespół HuaSquad został wyróżniony jako jeden z sześciu najlepiej ocenionych z Europy za swoją innowacyjną aplikację, która umożliwia bezpośrednie połączenie rolników i producentów żywności z klientami końcowymi. Ich projekt został doceniony za innowacyjność i wartość dla społeczeństwa.

Dodatkowo, w tym roku konkurs zostanie rozszerzony o nową inicjatywę - Tech4Good Startup Sprint w Chinach. To niezwykła szansa dla uczestników, którzy będą mieli okazję rozwijać swoje pomysły i zdobywać wsparcie w rozwoju swojego start-upu. Trzy najlepsze zespoły będą miały możliwość zdobycia aż 100 000 dolarów na rozwój własnego projektu. Dodatkowym atrakcyjnym elementem jest możliwość wyjazdu do Chin, gdzie na własne oczy młodzi innowatorzy będą mogli poznać siłę technologii oraz poszukać inspiracji do tworzenia przełomowych technologii.

Dołącz do programu Seeds For The Future i odkryj świat nowych technologii

W programie mogą wziąć udział studenci studiów licencjackich, pierwszego i drugiego stopnia dowolnej polskiej uczelni. Mile widziani są entuzjaści nowych technologii z doskonałymi wynikami w nauce i chęcią poznania rówieśników z całego świata. Do programu przyjmowani są również studenci kierunków innych niż techniczne, w tym kierunków humanistycznych. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, a zajęcia i kursy odbywają się w języku angielskim. Rekrutacja trwa od 23 maja 2023 r. do 24 października 2023 r., a zgłoszenia przyjmowane są na stronie programu: https://seedsforthefuture.pl/.

Zakwalifikowani kandydaci otrzymają specjalne zaproszenie na Ceremonię Otwarcia, która odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie. Ponadto wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość dołączenia do wyjątkowej społeczności absolwentów, która umożliwi im udział w specjalnych wydarzeniach z udziałem czołowych ekspertów w dziedzinie nowych technologii przez cały rok.

