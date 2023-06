Umowę na budowę kompleksu Olefin III w swoim głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku (Mazowieckie) PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering oraz Tecnicas Reunidas w czerwcu 2021 r. Inwestycja w fazie budowy ma potrwać do początku 2024 r.

W rozmowie z PAP prezes Hyundai Engineering Poland Seung Dong Lee zwrócił uwagę, że od założenia Hyundai Engineering w 1974 r. firma ta, której spółką zależną jest Hyundai Engineering Poland, zrealizowała ponad 5 tys. projektów w 64 krajach.

„To jeden z większych projektów Hyundai Engineering, a obecnie największy z realizowanych” - podkreślił Seung Dong Lee, pytany o skalę inwestycji prowadzonej obecnie w zakładzie PKN Orlen w Płocku.

Prezes Hyundai Engineering Poland wskazał jednocześnie, że PKN Orlen to obecnie jeden z największych podmiotów na świecie w branży rafineryjnej, petrochemicznej i energetycznej. „Dlatego,, od poziomu zarządu poprzez wszystkich pracowników, jesteśmy skupieni na tym, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące realizacji inwestycji, bezpieczeństwa i parametrów technicznych” - stwierdził.

Seung Dong Lee dodał, iż Hyundai Engineering budowę kompleksu Olefin III określa „jako mega projekt”.

„I właśnie z uwagi na skalę tej inwestycji zatrudniamy pracowników z całego świata, którzy posiadają doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. Jesteśmy też oczywiście otwarci na polskie podmioty, które posiadają doświadczenie i mogą pomóc nam, będąc znaczącym wsparciem dla inwestycji” - zaznaczył.

Pytany o proces rekrutacji pracowników do realizacji inwestycji na terenie PKN Orlen w Płocku, prezes Hyundai Engineering Poland podkreślił, że firma ta, działając globalnie w segmencie EPC - zaprojektuj i wybuduj, posiada kontakty oraz podwykonawców na całym świecie, stąd w przypadku zatrudnienia, dokładnie analizuje doświadczenie potencjalnych pracowników i na tej podstawie wybiera najlepszych, którzy gwarantują realizację konkretnych zadań.

„Warto podkreślić, że polscy pracownicy posiadają również odpowiednie doświadczenie, dlatego także z nimi prowadzimy procesy rekrutacyjne” - powiedział Seung Dong Lee.

Nawiązał też do współpracy gospodarczej Polski i Korei Płd. oraz kontaktów na szczeblu rządowym, które ocenił jako bardzo dobre. „Postrzegamy Polskę jako rynek rosnący, który stwarza dużo możliwości współpracy w najbliższych latach. Chcemy wykorzystać tę szansę” - oświadczył Seung Dong Lee.

I dodał: „Jako Hyundai Engineering chcemy realizować kolejne projekty na rynku polskim, chcemy przy tym współpracować także z PKN Orlen, który jest największym podmiotem w tym regionie. Wierzę, że realizacja obecnej inwestycji, czyli budowa kompleksu Olefin III, stworzy takie możliwości, stając się naszym znakiem firmowym”.

W Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny PKN Orlen, który jest największym kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce i jednym z największych tego typu w Europie.

Kompleks Olefin III

Jak zapowiada koncern, budowa kompleksu Olefin III „umocni Grupę Orlen na pozycji lidera segmentu petrochemicznego w Europie Środkowej”. Uruchomienie produkcyjne instalacji planowane jest na początek 2025 r. Po zakończeniu inwestycji docelowy udział przerobu ropy naftowej na produkty petrochemiczne w Płocku wzrośnie z 14 do 19 proc.

Kompleks Olefin III będzie zajmować blisko 100 ha. Wytwarzane tam produkty petrochemiczne - jak informował wcześniej PKN Orlen - będą bazą dla bardziej zaawansowanych tworzyw sztucznych, wykorzystywanych m.in. do produkcji środków czystości, artykułów higienicznych i medycznych, a także włókien syntetycznych, części samochodowych, elementów sprzętu AGD oraz urządzeń elektronicznych.

Według konsorcjum Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas w kulminacyjnym momencie inwestycji na terenie budowy kompleksu Olefin III pracowało będzie między 10 tys. a 13 tys. osób, przy czym - według przewidywań - ok. 7 tys. stanowić będą Polacy, co oznacza, że obcokrajowców byłoby wówczas ok. 6 tys. Właśnie na taką liczbę, w pobliżu realizowanej inwestycji, spółki Modular System i Zurad z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wybudowały miasteczko dla zagranicznych pracowników, które zajmuje prawie 8 ha - jest tam 14 budynków mieszkalnych złożonych z 2,5 tys. modułów o łącznej powierzchni 37 tys. metrów kw.

Obiekt składa się z piętrowych budynków mieszkalnych. Są w nich czteroosobowe pokoje, łazienki, toalety i pomieszczenia socjalne. W jednym z budynków funkcjonowała będzie kantyna z czterema salami na 2 tys. osób, wyposażona w zaplecze kuchenne. Jest też autonomiczna hydrofornia i przepompownia ścieków. W osobnym budynku przeznaczono pomieszczenia dla policji - funkcjonariusze będą pełnili tam służbę całodobowo.

„Osoby z zagranicy, pracujące przy tej inwestycji, są pełnoprawnymi pracownikami. Są to pracownicy kontraktowi, legalnie zatrudniani, zgodnie z polskim prawem. Nie są nielegalnymi imigrantami” - mówił ostatnio PAP o budowie Olefin III Jakub Zgorzelski, dyrektor operacyjny Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas.

PKN Orlen i jego Grupa Orlen, która działa na ponad 100 rynkach zbytu, to największe polskie przedsiębiorstwo, spółka akcyjna z udziałem Skarbu Państwa - 49,90 proc. Koncern ma siedem rafinerii w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji oraz na Litwie i na Węgrzech.

Grupa Orlen posiada również rozbudowany segment petrochemiczny. Realizuje też szereg inwestycji związanych z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz