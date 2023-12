Huawei Startup Challenge to bardzo cenna inicjatywa, rozwój firm technologicznych jest kluczowy nie tylko do zrównoważonej przyszłości, ale także do budowania krajowej gospodarki opartej na wiedzy. Nomad Electric jako partner czwartej edycji wydarzenia z dumą będzie wspierać projekty, które przyspieszą rozwój technologii w sektorze OZE. Wierzę, że dzięki temu konkursowi wyłonimy przyszłych liderów innowacji w branży