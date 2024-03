Według Counterpoint firma z Cupertino w Kalifornii straciła tytuł sprzedającego najwięcej smartfonów producenta w Chinach na rzecz Vivo. Obie spółki odnotowały jednak spadki sprzedaży, gdyż cały chiński rynek spadł o 7 proc., co poddaje w wątpliwość nadzieje na rychłe odbicie.

Poza Vivo, jeszcze Huawei i Honor wyprzedzają Apple w sprzedaży telefonów w Chinach.

Reklama

Huawei Technologies Co., napędzany dynamiką rodzimych urządzeń Mate 60 Pro i falą patriotycznych zakupów, zwiększył swój udział w rynku do 16,5 proc. z 9,4 proc. Honor Device, która oddzieliła się od Huawei w 2020 r., była jedynym dużym producentem, który odnotował wzrost sprzedaży jednostkowej na poziomie 2% proc. Według analityków Apple miał 15,7-proc. udziału w rynku, co oznacza spadek z 19 proc. rok temu.

Trudności iPhone'a wynikały częściowo z powodu spadku całego rynku. Aby pobudzić popyt, w styczniu Apple wprowadził w swoim sklepie internetowym rzadkie rabaty, a sprzedawcy internetowi obniżają obecnie ceny aż o 180 dolarów.