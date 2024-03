LPP oskarża Hindenburg Reasearch o atak dezinformacyjny oraz o ewentualną próbę przejęcia wpływów w spółce LPP. Grupa LPP ma pełną kontrolę nad sytuacją, podała spółka LPP.

"Raport przygotowany przez Hindenburg Reasearch jest elementem przygotowywanego od 5 miesięcy zorganizowanego ataku dezinformacyjnego obliczonego na spadek kursu akcji Grupy LPP. O sprawie poinformowaliśmy wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Krajową Agencję Skarbową. Z tego, co ustaliliśmy, nie jesteśmy pierwszą firmą, która stała się obiektem zainteresowania wywiadowni. Wcześniej podobny proceder został przez Hindenburg wycelowany w spółkę Adani. Wiemy jednocześnie, że wywiadownia działa na zlecenie podmiotów trzecich. Nie można wykluczyć, że tego typu działania mogą być próbą przejęcia wpływów w spółce LPP. Grupa ma pełną kontrolę nad sytuacją. Wszelkie dodatkowe wiadomości będziemy przekazywać na bieżąco" - czytamy w oświadczeniu.

Wcześniej analityczno-inwestycyjna firma Hindenburg Research podała, że LPP nie zrezygnowała z działalności w Rosji po inwazji na Ukrainę. Według raportu Hindenburg Research (cytowanego przez money.pl), LPP miało ambitne plany dalszej ekspansji w Rosji. Po wybuchu wojny LPP zapowiedziała pozbycie się rosyjskich aktywów - głosiła plany pozbycia się swojej rosyjskiej spółki, 28 kwietnia 2022 r. poinformowała o zamiarze sprzedaży, a już 19 maja ogłosiła zakończenie negocjacji z nabywcą. Transakcja została sfinalizowana 30 czerwca 2022 r.

Jednak Hindenburg twierdzi, że podjęte działania miały charakter pozorny i były mistyfikacją. Amerykańska firma podkreśliła, że mimo utraty ok. 20% przychodów w związku z rzekomym wyjściem z Rosji, LPP odnotowało w roku obrotowym 2022/23 wzrost przychodów o 13%, a przychody na rynkach innych niż Rosja wzrosły o 40,5% r/r. Według raportu, LPP wykorzystuje Kazachstan do zaopatrywania rosyjskich sklepów, a dane importowo-eksportowe pokazują, że w 2023 roku LPP wysłało towary o wartości ok. 755 mln USD do swojej kazachskiej spółki zależnej, mimo że Kazachstan odpowiada za 1%.

Ok. godz. 10:45 kurs akcji LPP na GPW spadał o ponad 27%.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku; wchodzi w skład indeksu WIG20. W roku obrotowym 2022/2023 (luty 2022 - styczeń 2023) spółka miała 15,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

