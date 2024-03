– Inicjatywa zakłada korzystne dla obydwu stron połączenie wieloletniego doświadczenia w obsłudze koreańskich firm przez Kookmin Bank, jego znajomości koreańskiej kultury i biznesu z kompleksową ofertą produktową, doświadczeniem i wiodącą pozycją Banku Pekao w bankowości korporacyjnej w Polsce – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.



Korea Południowa jest największym azjatyckim inwestorem w Polsce. Koreańskie firmy intensywnie inwestują w Polsce w różnych obszarach, takich jak akumulatory do pojazdów elektrycznych, elektronika, inżynieria, części samochodowe i przemysł chemiczny.

Reklama

/> />

Reklama

– Firmy koreańskie wybierają Polskę jako bramę do prowadzenia handlu i inwestycji w Europie, a my chcemy z tymi firmami współpracować. W Banku Pekao potrafimy zaoferować dopasowane do ich potrzeb produkty finansowe przeznaczone zarówno dla ich działalności na naszym rynku, jak i ich projektów międzynarodowych – mówi Piotr Stolarczyk, dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu w Bank Pekao.



To kolejny etap współpracy obydwu banków. W 2022 r. Pekao zawarło ramowe porozumienie o współpracy z KB Kookmin Bank. Zgodnie z nim współpraca może obejmować działania przy transakcjach corporate finance firm koreańskich działających w Polsce lub polskich firm działających w Korei Południowej, rozwój transakcji w obszarze finansowania handlu, w tym akredytyw i gwarancji bankowych oraz przy pozyskiwaniu nowych klientów korporacyjnych.

/> />

KB Kookmin Bank to uniwersalny bank, który należy do KB Financial Group - wiodącej instytucji finansowej w Korei, posiadającej największą bazę klientów i najbardziej rozbudowaną sieć oddziałów w Korei. Grupa działa w 15 krajach.