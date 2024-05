Za branżą informatyczną uplasował się sektor motoryzacyjny, na który wskazało 50 proc. respondentów. W ubiegłorocznym badaniu znalazł się on na czele rankingu. Trzecią najczęściej wskazywaną w tegorocznym badaniu branżą był sektor produkcji komponentów motoryzacyjnych z 49 proc. wskazań - podał Randstad.

Atrakcyjność danej branży ankietowani wskazywali w badaniu na podstawie czynników ocenianych w skali 1-5: od najbardziej do najmniej docenianych w danej branży.

Reklama

Według autorów badania, mimo mniejszej skali nowych rekrutacji, a nawet ograniczeń w zatrudnieniu w sektorze IT, z perspektywy wszystkich badanych to wciąż branża oferująca warunki, które przyciągają kandydatów. Wśród najbardziej cenionych czynników znalazła się dobra sytuacja finansowa sektora i możliwości rozwoju kariery. Atrakcyjny jest również poziom średnich zarobków.

"Sektor IT zawsze postrzegany był przez kandydatów przez pryzmat atrakcyjnej siatki wynagrodzeń. I choć z rynku dochodzą sygnały, że koniunktura w tym sektorze nieco osłabła: ogłoszeń o pracę jest mniej, a bywa także, że redukowane są etaty, to jednak wynagrodzenia, szczególnie oferowane doświadczonym profesjonalistom, pozostają silnym motywatorem. Duża atrakcyjność sektora IT w oczach pracowników ma też z pewnością związek z perspektywami, jakie roztacza przed nim spektakularny rozwój nowych stanowisk związanych z narzędziami AI" – wskazała Beata Wolska z Randstad Polska.

Reklama

Trzy najlepiej oceniane sektory, poza dobrą sytuacją finansową, zostały również pozytywnie ocenione przez badanych ze względu na oferowaną przez nie możliwość rozwoju kariery. W przypadku branży komponentów motoryzacyjnych ankietowani wskazali dodatkowo na bardzo dobrą reputację przedsiębiorstw działających w tym sektorze.

Najlepsze branże według pracowników

Dobrą opinię respondenci wyrazili również o firmach reprezentujących sektory: chemiczny, medyczny, farmaceutyczny i kosmetyczny. Z kolei za dogodną lokalizację pracownicy docenili szczególnie firmy z sektora handlu detalicznego oraz utrzymania czystości, a za przyjazną atmosferę pracy – branżę ochrony.

Pod względem ogólnej atrakcyjności pracodawcy z sektora handlu detalicznego uzyskali 35 proc. wskazań. Firmy prowadzące sprzedaż hurtową najlepiej oceniło 32 proc. respondentów, a przedsiębiorstwa utrzymania czystości - 29 proc. Te trzy sektory zamknęły też listę 25 najlepiej ocenianych branż.

Z danych uzyskanych w badaniu wynika, że na ocenę sektorów ma też wpływ wiek pracowników. Najstarsze pokolenie powojennego wyżu demograficznego za najbardziej atrakcyjne uważa firmy działające w obszarach: IT (47 proc.), handlu detalicznego oraz medycyny (po 38 proc. wskazań).

Pokolenie X wskazuje przede wszystkim branże: motoryzacyjną (52 proc.), IT (50 proc.) oraz komponentów motoryzacyjnych (49 proc.). Respondenci z generacji millenialsów wymieniają sektory: motoryzacyjny (52 proc.), IT (51 proc.) oraz farmaceutyczny i kosmetyczny (49 proc.). Natomiast najmłodsze osoby na rynku pracy, czyli pokolenie Z (osoby urodzone po 1997 r.) preferują firmy działające w sektorach motoryzacyjnym (56 proc.), papierniczym i drzewnym (55 proc.), a także elektronicznym i elektrotechnicznym (54 proc.). Branża IT w tej grupie plasuje się na 9. miejscu.

Randstad Employer Brand Research to projekt badawczy dotyczący wizerunku i czynników atrakcyjności pracodawców. W tym roku ma 24. edycję w Polsce, gdzie badanie objęło grupę 6 tys. 794 respondentów reprezentatywną dla polskiego społeczeństwa. Badanie przeprowadzone zostało w styczniu 2024 roku.(PAP)