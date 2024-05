„Leasing, klimat, gospodarka” – brzmiał temat debaty zorganizowanej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Leasing jest wykorzystywany powszechnie, jednocześnie często jest nieobecny w rozmowach o finansowaniu inwestycji. Tymczasem tylko w 2023 r. leasingiem zostały sfinansowane aktywa o wartości 102,5 mld zł. Co drugi nowo rejestrowany samochód w Polsce jest finansowany leasingiem. Pojazdy osobowe stanowią 49 proc. naszego finansowania, a 22 proc. ciężarowe. Finansujemy także maszyny i urządzenia, ich udział sięga 24 proc. Leasingiem można zatem sfinansować wszystko – podkreśliła otwierając dyskusję Monika Constant, prezes Związku Polskiego Leasingu.

Zwróciła uwagę, że na koniec 2023 r. portfel umów leasingowych ruchomości miał wartość ok. 200 mld zł, a kredytów inwestycyjnych – ok. 170 mld zł.

– Leasing jest nawet bardziej popularny niż kredyt, ale nie każdy ma tego świadomość. Dla 62 proc. małych i średnich firm jest to podstawowe źródło finansowania. To pokazuje wpływ leasingu na gospodarkę – podsumowywała.

– Przez 30 lat stworzyliśmy produkt bardzo przyjazny przedsiębiorcom – komentował Krzysztof Kowalewski, wiceprezes Santander Leasing i wskazał m.in. na dostępność i konkurencyjność cenową.

– Firmy leasingowe, dzięki temu, że są właścicielami środków trwałych, mają bardzo niskie koszty ryzyka – wskazał.

– W 30 proc. inwestycji w Polsce znajdziemy finansowanie leasingiem – uzupełniał Adam Sar, prezes ING Lease.

Sukces leasingu jest bezdyskusyjny, w ciągu 30 lat firmy leasingowe udzieliły finansowania na kwotę 1 mld zł, jednak napotyka on również na bariery. Monika Constant wskazała na regulacje. Na przykład kredyt można wziąć zdalnie, w leasingu potrzebny jest osobisty podpis.

– Wychodzimy naprzeciw tym postulatom. Dzisiaj (8 maja – red.) zakończyły się konsultacje ustawy pod moim patronatem, w której zmieniamy i deregulujemy 35 ustaw. Jest tam ponad 50 dobrych przepisów ułatwiających życie przedsiębiorcom. Jednym z nich jest zmiana zawierania umowy leasingu. Będzie to możliwe na odległość. Nie chodzi tylko o podpis elektroniczny, podpis kwalifikowany, ale potwierdzenie samym e-mailem – poinformował Mariusz Filipek, pełnomocnik ds. deregulacji i dialogu gospodarczego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Nierówności, jeśli chodzi o banki i firmy leasingowe, jest więcej. W dyskusji padł na przykład postulat, by procedury leasingowe i kredytowe były porównywalne, aby – jak zdefiniował to Krzysztof Kowalewski – klienci nie dokonywali swoistego arbitrażu procesowego. Zwrócił on również uwagę na kwestię gwarancji.

– Gdy tworzone są programy gwarancyjne, czy na poziomie krajowym, tak jak programy z udziałem BGK, czy ze wsparciem instytucji międzynarodowych, nie można zapominać o leasingu i należy wypracowywać efektywne rozwiązania. Gdyby na przykład miały nadejść dla branż, sektorów jakieś zawirowania, to branża leasingowa powinna posiadać instrument, który pozwoli nie zamykać finansowania – wymienił.

Piotr Kamiński, skarbnik, wiceprezes ds. finansowych organizacji Pracodawcy RP oraz członek rady nadzorczej spółki Wielton, producenta naczep i przyczep, zwrócił uwagę na sytuację w transporcie.

– Przed nami burze i sztormy. Rynek się zderegulował, rozpoczęło się od likwidacji zezwoleń i ograniczeń dla firm ukraińskich. Do tego w I kw. masa przewozowa w Polsce zmniejszyła się o 1,7 proc. – powiedział. Dodał, że szczególnie jest to dotkliwe dla małych firm. Zwrócił również uwagę, że wiele środków transportu w Polsce jest starych i nie spełnia norm ekologicznych.

– Mamy zagrożenia, ale mamy przecież cele związane z zieloną transformacją. Warto poddać analizie, co z tymi środkami transportu zrobić. Czy nie wykorzystać tego zagrożenia, które mamy na horyzoncie, żeby użyć tego absolutnie najlepszego produktu finansowania środków transportu, jakim jest leasing, do tego, żeby te puzzle połączyć. Na zieloną transformację jest ponad 350 mln euro w KPO – powiedział Piotr Kamiński.

Wątek zielonej transformacji i leasingu powracał w dyskusji w kontekście szans i wyzwań.

– Jesteśmy właścicielami aktywów i czujemy się odpowiedzialni za to, żeby wspomóc klientów w przygotowaniu do transformacji – powiedziała Monika Constant i zwróciła uwagę na konsekwencje wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego – wydłuża ona życie aktywów.

– Widzimy rolę firm leasingowych w kreowaniu gospodarki obiegu zamkniętego – powiedziała prezes ZPL.

Branża leasingowa przygotowuje się do mierzenia śladu węglowego aktywów.

Adam Sar opowiedział w tym kontekście o ważnym problemie i jednocześnie kolejnym przykładzie na to, że czasami zapomina się o branży leasingowej. W leasingu są oczywiście nabywane – i to w dużej części – auta.

– Załóżmy, że kupiliśmy samochód w kredycie. Bank jest zobowiązany do raportowania śladu węglowego samochodu w tej części, która jest finansowana. Jeśli cały był sfinansowany, to średnio połowa tego śladu zostanie zaraportowana. Branża leasingowa nie jest objęta raportowaniem PCAF, ale GHG Protocol, a tam trzeba ślad wbudowany zaraportować na początku, potem całą emisję przez cały okres posiadania przez firmę leasingową, a rozwiązania europejskie mówią o tym, że być może trzeba będzie dodać ślad operacyjny już po zakończeniu cyklu życia – opowiadał Adam Sar.

Andrzej Popielski, wiceprezes PKO Leasing, zwrócił uwagę na leasing maszyn i urządzeń w kontekście zielonej transformacji i szans.

– Powinniśmy na to bardzo mocno postawić, to są realne inwestycje. Wydaje mi się, że leasing przyszłości to nie będzie leasingowanie samochodu z salonu, ale to będą urządzenia, które będą służyły wzrostowi produktywności i całej sferze zielonej, ESG, dekarbonizacji itd. Dopiero zaczynamy dotykać tej kwestii – powiedział Andrzej Popielski, upatrując w tym szans.

Branża leasingowa już teraz jest zaangażowana w zieloną transformację, np. przez finansowanie OZE.

Nie ma wątpliwości, że leasing odegra istotną rolę przy wykorzystaniu funduszy europejskich, co częściowo będzie przenikać się z zieloną transformacją.

JPO