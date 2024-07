Orlen inwestuje w norweską technologię monitorowania energetycznego

Reklama

Orlen, informując o inwestycji korporacyjnego funduszu venture capital w norweską spółkę Heimdall Power, wyjaśnił, że jest to firma, która poprzez bezpośrednie monitorowanie parametrów pracy linii energetycznych umożliwia ocenę aktualnego obciążenia linii oraz wykrywanie zdarzeń, jak np. awaria, oblodzenie, pożar, wysoki poziom wibracji. Dane z sensorów służą również do modelowania stanu sieci czy planowania rozwoju infrastruktury przesyłowej.

Koncern podkreślił, że „rozwijana przez partnera Orlen VC technologia pozwala zwiększyć przepustowość sieci elektroenergetycznych o 40 proc., co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Reklama

Znaczenie elastycznego zarządzania sieciami w transformacji energetycznej

„Elastyczne i efektywne zarządzanie sieciami elektroenergetycznymi jest jednym z kluczowych wyzwań związanych z transformacją energetyczną. W obliczu nieuniknionej, fundamentalnej zmiany w kierunku rozproszonych źródeł wytwarzania, rola infrastruktury sieciowej będzie stale rosła” - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie koncernu.

Jak dodał, Grupa Orlen, która aktualnie zarządza siecią elektroenergetyczną liczącą ponad 200 tys. km, „aktywnie poszukuje najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań”, które - jak ocenił - pozwolą koncernowi budować „trwałe przewagi konkurencyjne”. „Inwestycja w norweską spółkę Heimdall Power, jednego ze światowych liderów innowacji w elektroenergetyce, to szansa na zwiększenie wykorzystania naszego systemu” - podkreślił Fąfara.

Heimdall Power: Innowacje w poprawie bezpieczeństwa sieci energetycznych

Orlen wyjaśnił, że spółka Heimdall Power, która powstała w 2016 r., dostarcza oprogramowanie i czujniki do monitorowania napowietrznych linii elektroenergetycznych, a technologia ta pozwala m.in. operatorom na zwiększanie mocy w sieciach średniego i wysokiego napięcia przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa ich pracy. „Dzięki temu, firmy korzystające z rozwiązań Heimdall Power są gotowe zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, a przy tym zmniejszając lub opóźniając potrzebę kosztownych modernizacji infrastruktury” - podkreślił koncern.

Prezes Orlen VC Marek Garniewski zwrócił uwagę, że spółka Heimdall Power „zbudowała wyjątkową pozycję w branży energetycznej, jako podmiot umożliwiający przeprowadzenie transformacji energetycznej, w obliczu szybko rosnącego zapotrzebowania na energię i wyzwań związanych z jej przesyłem”. „Zdolność technologii Heimdall Power do poprawy elastyczności pracy sieci wysokiego napięcia, może także znacząco wspierać działalność naszej Grupy. Co więcej, dzięki coraz większemu zainteresowaniu i nowym zleceniom z Europy i USA, firma staje się kluczowym graczem na tym rynku" - dodał.

Globalne wdrożenia technologii Heimdall Power

Jak podał Orlen, we wrześniu 2023 r. Heimdall Power podpisał pierwszą na świecie umowę na wdrożenie systemu do pełnego monitoringu całej sieci z największym operatorem w Norwegii - Elvia. Według koncernu, aktualnie norweska spółka prowadzi jednocześnie wiele projektów mających na celu kolejne wdrożenia w Europie i USA; baza jej klientów to ponad 40 podmiotów dystrybucyjnych na świecie, także w Azji.

Orlen zwrócił uwagę, że „na rynku zauważalny jest wzrost zainteresowania nowoczesnymi rozwiązaniami do monitoringu napowietrznych linii wysokiego napięcia, dynamicznie wzrasta także liczba ogłaszanych przetargów”. „Coraz więcej klientów przechodzi z etapów testowania systemów do ich komercyjnego wdrażania” - zaznaczył koncern.

Rosnące zainteresowanie nowoczesnym monitoringiem sieci energetycznych

Jak podkreślił Orlen, Heimdall Power z Norwegii to 11. inwestycja Orlen VC. Ocenił, że w ciągu dwóch lat działalności jego fundusz venture capital „dołączył do grona największych i najbardziej aktywnych” w regionie Europy Środkowej i obecnie w swoim portfelu posiada m.in. dwa zagraniczne fundusze venture capital.

„Zgodnie z przyjętymi założeniami Orlen VC planuje dokonywać około pięciu inwestycji rocznie, skupiając się na najbardziej perspektywicznych spółkach, posiadających innowacyjne i gotowe do komercjalizacji technologie, które będą wspierać cele przyjęte w strategii Orlen2030” - zapowiedział koncern.

Orlen VC: Aktywne inwestycje w innowacyjne technologie

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Według strategii Grupy Orlen do 2030 r., koncern planuje nakłady inwestycyjne na poziomie ponad 320 mld zł. Tegoroczne inwestycje mają wynieść tam 38,6 mld zł, w tym 27,9 mld zł na rozwój, z czego 5,7 mld zł w segmencie energetyki. (PAP)