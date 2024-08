„Europa różnych wyzwań – czy europejska polityka zagraniczna powinna być regionalna?” to temat panelu dyskusyjnego, który poprowadzi Stepan Rusyn z Centrum Dialogu Transatlantyckiego, koordynator Programu Partnerstwa Niemiecko-Ukraińskiego. Jak czytamy we wstępie do panelu, jednym z pomysłów na nowy kierunek integracji europejskiej, który ma wspierać dalszą integrację unijną, jest powrót do koncepcji Europy „wielu prędkości”, podzielonej na cztery kręgi integracji. Podział ten nie w pełni jednak odpowiada regionalnie zróżnicowanym wyzwaniom, przed którymi stają państwa członkowskie. Główne wyzwania dla Europy Środkowo-Wschodniej i państw bałtyckich wynikają z ich strategicznego położenia. Ostatnie dwa lata postawiły bezprecedensowe wyzwania związane ze wspólnym bezpieczeństwem. Trwający konflikt w Ukrainie oraz narastające podziały geopolityczne podkreślają niepewność sytuacji na świecie, co jednocześnie wyraźnie wskazuje na konieczność zwiększenia współpracy. Czy regionalizacja polityki zagranicznej może być szansą dla współpracy, czy zagrożeniem dla jedności Unii Europejskiej? Podyskutują o tym: Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, Titus Corlăţean, przewodniczący komisji ds. zagranicznych Senatu z Rumunii, Luiza Hoxhaj, dyrektor wykonawcza Centrum Studiów nad Polityką Europejską i Rozwojem Regionalnym z Albanii, Giedrius Surplys, zastępca szefa komisji spraw zagranicznych Seimasu (Sejmu Republiki Litewskiej), István Loránd Szakáli, dyrektor strategiczny Fundacji Badań Ekonomicznych Oeconomus z Węgier, oraz prof. Žiga Turk, prorektor Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezyjnej Uniwersytetu w Lublanie.

W programie Forum Ekonomicznego, które odbędzie się 3–5 września w Karpaczu, przewidziano także m.in. dyskusję „Korupcja i oszustwa mające wpływ na działalność finansową UE”. Jak zauważają organizatorzy, według ostatniego raportu Transparency International Indeks Percepcji Korupcji w Unii Europejskiej spadł w 2023 r. w stosunku do 2022 r. Choć Unia Europejska wciąż pozostaje regionem o najwyższej średniej punktowej w rankingu CPI, to zauważalny spadek może oznaczać, że wprowadzone środki antykorupcyjne nadal są niedostateczne. Wiele badań wskazuje także na to, jak bardzo zjawisko korupcji szkodzi gospodarce i rozwojowi społecznemu. Czy mimo edukacji, bogacenia się społeczeństw oraz inwestycji w urzędy zwalczające nadużycia finansowe jest możliwe całkowite wygranie walki z korupcją? Dyskusję na ten temat poprowadzi dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH, kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wezmą w niej udział: Fabio Antonacchio, dyrektor biura współpracy międzynarodowej policji skarbowej we Włoszech, Andreas Schwarz, zastępca dyrektora generalnego Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF z Belgii, poseł Paweł Śliz oraz Aleksander Woźnicki, wspólnik WP Law Kancelarii Prawnej Woźniccy & Partners sp.j.

