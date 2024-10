Jesienna debata „Horizon: Strategie Bezpieczeństwa” odbędzie się 4 listopada w siedzibie Pracodawców RP. Podzielona została na kilka bloków tematycznych. W pierwszym, zatytułowanym „Bezpieczeństwo gospodarcze: ekonomia, rozwój, regulacje”, paneliści będą starali się odpowiedzieć m.in. na pytania na ile stabilność regulacyjna może być fundamentem bezpieczeństwa gospodarczego; jaka jest rola inwestycji zagranicznych w budowaniu bezpieczeństwa gospodarczego; jak Polska może skutecznie dostosować swoją gospodarkę do dynamicznie zmieniających się warunków globalnych oraz jaka jest rola partnerstw międzynarodowych, współpracy z UE i wpływ sytuacji geopolitycznej na rozwój gospodarczy kraju.

W drugim panelu poświęconym obronności i współczesnym wyzwaniom bezpieczeństwa dyskusja ma dotyczyć roli Polski w NATO i UE w kontekście konfliktu na Ukrainie, zagrożeń cyberatakami, sabotażami, dezinformacją oraz temu jak wzmocnić potencjał gospodarczy naszego kraju za pośrednictwem przemysłu zbrojeniowego.

Z kolei w panelu „Bezpieczeństwo rozwoju: przemysł i inwestycje vs klimat i środowisko”, dyskusja będzie dotyczyć roli energii odnawialnej i transformacji energetycznej, również w kontekście wyzwań związanych z naszym uzależnieniem od paliw kopalnych; zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu i ochronie klimatu; adaptacji sektora przemysłowego do zmian klimatycznych, a także miejsca państwa i instytucji publicznych we wspieraniu zielonych inwestycji.

W debatach i wystąpieniach udział wezmą wiceministrowie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, a także wojewodowie: Mariusz Frankowski - reprezentujący Mazowsze oraz Radosław Król - Warmię i Mazury.

Istotny głos w debacie zabiorą także liderzy środowiska biznesowego i eksperci m.in. Witold Literacki - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu ORLEN, Luiz Hanania – Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Grupy Veolia w Polsce, prof. dr hab. Michał Romanowski – Partner i Adwokat w Kancelarii Romanowski i Wspólnicy sp. k., Tomasz Marciniak - Partner Zarządzający, McKinsey&Company, Dariusz Kolasa - Członek Zarządu STRABAG, Andrzej Zwara – Adwokat i Senior Partner w Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara Adwokaci i Radcowie Prawni, Łukasz Dziekoński - Przewodniczący zespołu VC/PE w Radzie Polskich Przedsiębiorców Pracodawców RPoraz Łukasz Łazarewicz – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Rozrywkowego i Gier.

Wydarzenie poprowadzi Wioleta Wramba – dziennikarka i prezenterka TVP INFO, a moderatorkami debat będą prof. Agnieszka Bieńczyk-Missala z Uniwersytetu Warszawskiego, Julia Cydejko z Polityki Insight oraz Karolina Jędrzejewska z Polsat News.

Horizon to platforma twórczej wymiany idei, pogłębionej analizy oraz inspirujących dyskusji. Stanowi przestrzeń, w której liderzy z różnych dziedzin – nauki, polityki, biznesu czy kultury mogą wspólnie dyskutować na tematy strategiczne, odpowiadające wyzwaniom współczesnego świata.

Partnerami medialnymi wydarzenia zostali: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, PAP MediaRoom i TVP INFO.Patronatu honorowego udzielili: Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pracodawcy RP, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej, Akademia Leona Koźmińskiego, JM Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszenie Prawników Prawa Energetycznego.

Partnerami wydarzenia zostali m.in.:

ORLEN

ORLEN to zintegrowany koncern multienergetyczny, a zarazem jedna z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncern jest notowany w prestiżowym światowym rankingu Fortune Global 500. Chce odgrywać kluczową rolę w transformacji energetycznej regionu – przez inwestycje w innowacje, zrównoważony rozwój oraz niskoemisyjne źródła energii.

VEOLIA

Zmieńmy tekst na ten: GRUPA VEOLIA W POLSCE od ponad 25 lat jest niezawodnym partnerem przemysłu i polskich miast, znajdujących się w procesie ekologicznej transformacji. Opierając się na wiedzy i międzynarodowym doświadczeniu, oferuje innowacyjne usługi środowiskowe i rozwiązania bazujące na wyzwalaniu synergii i maksymalizacji korzyści wynikających z wdrażania idei gospodarki cyrkularnej. Działając w trzech sektorach – energii, wody i odpadów, zajmuje się m.in. produkcją oraz dostarczaniem ciepła, realizacją usług ciepłowniczych dla ok. 3 mln klientów, obrotem oraz sprzedażą energii, a także przesyłem oraz oczyszczaniem wody.

STRABAG

STRABAG Polska to najbardziej zaangażowana w inwestycje samorządowe firma budowlana oraz jedyna z branży wspierająca najważniejsze regionalne instytucje kultury w Polsce. Jest częścią europejskiego koncernu budowlanego, będącego od 180 lat synonimem jakości w budownictwie, realizującego na świecie ponad 15 tys. projektów rocznie. Wartość dodana STRABAG do Polskiej gospodarki to blisko 7,3 mld PLN.

McKinsey & Company

McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego, działająca od ponad 90 lat. Współpracuje z instytucjami rządowymi i publicznymi. Firmę tworzy obecnie ponad 45 tys. osób, pracujących w ponad 130 biurach i 65 krajach.

Na polskim rynku McKinsey & Company istnieje od 30 lat. Na przestrzeni tego czasu stała się największą firmą doradztwa strategicznego w Polsce, która zatrudnia dziś ponad 2000 osób. Doradzała największym polskim firmom oraz instytucjom publicznym. Brała udział w transformacji kluczowych przedsiębiorstw w Polsce i przyczyniła się do rozwoju firm, które dziś są liderami w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym, dóbr konsumpcyjnych, energetycznym, naftowym, telekomunikacyjnym, wydobywczym i wielu innych.

MAIS

MAIS Group to czołowa polska firma specjalizująca się w doradztwie strategicznym i komunikacji społecznej dla firm, instytucji oraz organizacji non-profit. Wspiera partnerów w kontaktach z kluczowymi interesariuszami, od administracji rządowej po instytucje unijne, dzięki obecności w Warszawie i Brukseli.

Jako członek Pracodawców RP oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, MAIS jest aktywnie zaangażowany w rozwój polskiego biznesu.

ZPPRiG

Związek Pracodawców Przemysłu Rozrywkowego i Gier zrzesza pracodawców działających w branży rozrywkowej. Związek Pracodawców Przemysłu Rozrywkowego i Gier jest otwarty na dialog i współpracę, a także na szeroki transfer wiedzy o sektorze ze strony biznesu do regulatora i administracji oraz innych uczestników tego sektora. Celem Związku jest wywieranie pozytywnego wpływu na zmiany w branży oraz profesjonalna pomoc w działalności zrzeszonych członków. Działania Związku skupiają się również na podejmowaniu działań w realizacji wspólnych interesów, niesieniu misji i inicjatyw w branży.

Związek Pracodawców Przemysłu Rozrywkowego i Gier stawia sobie za cel współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji, analiz prawnych i ekonomicznych oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie prawa, ekonomii i działalności gospodarczej oraz wspieranie w tym zakresie.