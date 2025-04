Aż 59 proc. badanych po ostatnich 12 miesiącach uważa, że należy więcej i regularniej oszczędzać na tzw. czarną godzinę, a połowa z nich deklaruje, że oszczędności powinny być dywersyfikowane. To tylko kilka z wniosków badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2025” zrealizowanego na zlecenie Fundacji Warszawski Instytut Bankowości i Fundacji GPW. Dane te zaprezentowano w przededniu Kongresu Edukacji Ekonomicznej 2025 (KEE).

Hasłem tegorocznej, dziewiątej edycji Kongresu, który odbył się w dniach 16-17 kwietnia było „Edukacja ekonomiczna na drodze do bezpieczeństwa ekonomicznego Polski i Europy”. Wyniki badania pokazały, że zagadnienia poruszane podczas wydarzenia są nie tylko aktualne, ale i niezbędne w szerokiej debacie publicznej. Widać wyraźnie, że mimo rosnącej roli finansów w życiu codziennym, wielu obywatelom nadal brakuje wiedzy i kompetencji potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji ekonomicznych. Wydarzenie organizowane przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW, po raz kolejny stało się platformą dialogu na temat budowania odporności finansowej społeczeństwa. Kilkuset uczestników KEE 2025 – przedstawicieli administracji, sektora finansowego, świata nauki, mediów i młodzieży – podkreślało, że edukacja ekonomiczna to konieczność we współczesnym świecie.

Edukacja w centrum debaty

Wnioski z badania były punktem wyjścia do licznych debat i dyskusji, które odbyły się podczas dwudniowego kongresu – 16 kwietnia w formule online z Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej oraz 17 kwietnia stacjonarnie w przestrzeni konferencyjnej Varso Place – najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Eksperci zastanawiali się, jak skutecznie rozwijać kompetencje finansowe Polaków, oraz jaką rolę w tym procesie powinny odgrywać instytucje publiczne, sektor bankowy i media. Nie zabrakło debat o oszczędzaniu, budowaniu właściwych postaw, inwestowaniu i rynku kapitałowym, zdrowiu finansowym Polaków, finansach w związkach o także głosu młodego pokolenia i ich podejścia do zarządzania finansami. Ważną częścią kongresu była dyskusja na temat roli mediów w procesie edukacji ekonomicznej. Udział w niej wzięli redaktorzy naczelni m.in. PAP Biznes i Subiektywnie o Finansach.

W gronie gości specjalnych i prelegentów znaleźli się m.in. Wicepremier i Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, Prezes NBP prof. Adam Glapiński, Rzecznik Finansowy dr Michał Ziemiak, Wiceminister Nauki dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, Wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego Marek Krawczyk, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Senatu RP, Komisji Nadzoru Finansowego oraz uczelni.

Silną reprezentację stanowili także liderzy sektora finansowego: Prezes ZBP dr Tadeusz Białek, Wiceprezeska ZBP Agnieszka Wachnicka, przedstawiciele ING Banku Śląskiego, PKO BP, KIR, Banku Pocztowego, ZUS i GPW. Nie zabrakło również autorytetów świata ekonomii – m.in. prof. Witolda Orłowskiego, dhc SGH Krzysztofa Pietraszkiewicza czy dr. Wiesława Rozłuckiego.

Ważne inicjatywy i współpraca

Wyniki badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2025” jasno pokazują, że potrzebujemy spójnych, ogólnopolskich działań na rzecz edukacji finansowej i zaangażowania wielu instytucji i organizacji w realizację tych działań. Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej, kontynuator idei Roku Edukacji Ekonomicznej 2024 jest takim podmiotem. Do grona organizacji zaangażowanych w działalność KCEE dołączyły dwie organizacje: Fundacja Think! i Fundacja EFPA Polska. Wspólnie mają tworzyć ogólnopolską platformę na rzecz rozwoju kompetencji ekonomicznych obywateli.

Edukacja – wspólna odpowiedzialność

Organizatorzy KEE 2025 podkreślają, że tylko szeroko zakrojona współpraca instytucji publicznych, biznesu, świata nauki i mediów pozwoli realnie poprawić poziom wiedzy finansowej Polaków. Kongres po raz kolejny potwierdził, że edukacja ekonomiczna to nie tylko temat akademicki, ale strategiczne narzędzie budowania stabilności gospodarczej i społecznej.

Kongres Edukacji Ekonomicznej 2025 odbył się pod patronatem polskiej prezydencji w Radzie UE, Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych i Rady Edukacji Finansowej. Partnerem głównym była Fundacja Polska Bezgotówkowa, a w gronie partnerów wspierających znaleźli się m.in. ING Bank Śląski, KDPW, Fundacja Santander Bank Polska, Fundacja Banku Millennium i EFPA Polska. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego. Partnerem technologicznym był Centrum Procesów Bankowych i Informacji. Patronat medialny objął m.in. Dziennik Gazeta Prawna.