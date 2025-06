W debacie „Strategie dostosowawcze grup energetycznych w procesie transformacji sektora energetycznego” moderowanej przez dr. Jerzego Baehra i Macieja Szambelańczyka, partnerów w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k., wzięli udział przedstawiciele największych graczy w sektorze energetycznym, w tym PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nowa strategia PGE

Marcin Laskowski, wiceprezes zarządu PGE ds. regulacji, przypomniał, że Grupa zaledwie kilka dni wcześniej ogłosiła nową strategię na kolejne dziesięciolecie, której hasło brzmi „Energia Bezpiecznej Przyszłości. Elastyczność”.

– Na inwestycje energetyczne – zwiększające konkurencyjność polskiej gospodarki i zapewniające stabilne dostawy energii oraz niezbędną dla bezpieczeństwa całej sieci elektroenergetycznej elastyczność, dzięki m.in. źródłom gazowym i magazynom energii – przeznaczymy aż 235 mld zł – powiedział.

/> />

Odpowiadając na pytanie dot. czynników wpływających na budowę, zmiany i aktualizacje strategii firm energetycznych, Marcin Laskowski podkreślił, że istnieje szereg wymiarów, które należy brać pod uwagę przy tworzeniu tak ważnego dokumentu. Jednym z nich jest wymiar regulacyjny. Zaznaczył przy tym, że PGE, jako spółka z udziałem Skarbu Państwa, bierze aktywny udział w tworzeniu regulacji dla sektora energetycznegooraz w transpozycji prawa europejskiego do prawa krajowego. Tym samym poprzez swoje działania wspiera zakładany przez państwo miks energetyczny.

Jednocześnie wiceprezes zwrócił uwagę na znaczenie czynników makroekonomicznych, czyli trendów na rynkach ekonomicznych, kształtowanych przez ceny surowców, możliwości finansowania inwestycji oraz konkurencyjność gospodarki. Podkreślił również rolę aspektu geopolityczny, uwzględniającego nieprzewidziane zdarzenia, takie jak wojna na Ukrainie, która znacząco wpłynęła na dostępność surowców i zakłócenie łańcuchów dostaw. Jak dodał, kluczowy dla Grupy pozostają także kwestie społeczne – zwłaszcza w procesie transformacji energetycznej, przez którą przechodzimy, dlatego nowe źródła energii PGE chce budować w miejscach, gdzie obecnie posiada konwencjonalne źródła wytwarzania energii, tak by utrzymać miejsca pracy i tym samym wykorzystywać istniejące kompetencje.

Energia wiatrowa z morza

Jak podkreślał Marcin Laskowski, Pomorze jest sercem polskiej energetyki i to właśnie w tym regionie PGE prowadzi wiele inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa kraju. Istotną częścią strategii PGE jest rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Projekt Baltica 2 – największej farmy wiatrowej na Bałtyku – o mocy 1,5 GW, który PGE realizuje wspólnie z duńską firmą Ørsted, będzie w stanie zasilać czystą energią 2,5 mln gospodarstw domowych. Całkowity koszt inwestycji sięga 30 mld zł. Obie firmy posiadają w projekcie po 50% udziałów, co oznacza, że każda z nich odpowiada za zapewnienie finansowania w wysokości 15 miliardów złotych. Bałtyk daje dobre warunki do posadowienia morskich farm wiatrowych, PGE chce wykorzystać ten potencjał z udziałem polskich firm. Jak mówił Marcin Laskowski, wykorzystanie tzw. local content odgrywa w strategii Grupy istotną rolę. Przedsięwzięcia offshore'owe mają być nie tylko źródłem energii, ale również impulsem dla krajowej gospodarki, z udziałem rodzimych portów, wykonawców i firm serwisowych.

3 czerwca symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto prace budowlane przy bazie operacyjno-serwisowej PGE Baltica w Ustce. Nowoczesne obiekty portowe mają zostać oddane do użytku w IV kwartale 2026 roku. Do tej pory w projekt ten zaangażowanych zostało ponad 30 podmiotów, wszystkie są krajowe.

PGE buduje również obecnie w Żarnowcu jeden z największych w Europie magazynów energii, o mocy 270 MW i pojemności niemal 1 GWh. Będzie on między innymi pełnił funkcję bilansującą moc energii pochodzącej z farm wiatrowych, lądowych i morskich.

Nakłady przeznaczone na rozwój, utrzymanie i akwizycje zapisane w strategii PGE do 2035 roku mają przełożyć się na niemal trzykrotny wzrost wyniku EBITDA. Przewidywanym efektem jest napływ 150 mld zł do firm z krajowego łańcucha dostaw. Strategia podtrzymuje cel osiągnięcia neutralności klimatycznej Grupy PGE do 2050 roku, przy czym już do 2035 roku emisje CO2 mają zostać obniżone o 75 proc.

/> />

Dyskusja w Gdańsku pokazała, że transformacja energetyczna wymaga zintegrowanego podejścia, długofalowej wizji i współpracy międzysektorowej. Nowa strategia PGE, uwzględniająca zarówno kwestie systemowe, jak i lokalne partnerstwa, została uznana za modelowy przykład kompleksowego podejścia do wyzwań transformacyjnych. W szczególności chodzi o synergię działań PGE dotyczących transformacji energetyki, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz współdziałania z samorządami terytorialnymi i biznesem lokalnym.