Nowe redukcje obejmą przede wszystkim miejsca pracy w centrum korporacyjnym firmy. Ma to na celu zmniejszenie biurokracji i duplikowania funkcji – wynika z wiedzy osób zbliżonych do sprawy. Ostateczne liczba osób, które stracą pracę, wciąż jest przedmiotem dyskusji. Zwolnienia zostaną przeprowadzone zarówno we Włoszech, jak i za granicą.

To część nowego planu strategicznego banku. Dyrektor wykonawczy UniCredit Andrea Orcel w ramach przeglądu strategii banku chce się skupić na zyskownych przedsięwzięciach i zakończyć epokę restrukturyzacji. Efekty prac nad strategią mają zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu.

Wcześniej, w ramach poprzedniego planu strategicznego, bank zapowiedział zwolnienie 3,9 tys. osób, ale zmiany te nie weszły jeszcze w życie, choć udało się je już uzgodnić z pracownikami i związkami zawodowymi.

Reorganizacja pod kierownictwem Andrei Orcela

Od czasu przejęcia sterów w UniCredit w kwietniu, Andrea Orcel, były bankier inwestycyjny z UBS Group, zreorganizował regionalne oddziały firmy i dokonał kilku zmian w łonie kadry kierowniczej, aby zmniejszyć skalę złożoności.

Orcel zdecydował również o wycofaniu się UniCredit z planów zakupu Banca Monte dei Paschi di Siena po sześciu miesiącach negocjacji z włoskim rządem. UniCredit ostatecznie uznał, że warunki pomocy dla pogrążonego w problemach pożyczkodawcy nie zostały spełnione.

UniCredit działa dziś w 13 krajach Europy. Na koniec września 2021 roku firma zatrudniała w sumie ok. 87 tys. pracowników.