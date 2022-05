Poinformowała, że CEO Citi Jane Fraser była w Polsce 20 kwietnia - po raz pierwszy od objęcia stanowiska.

"Jane potwierdziła, że biznes detaliczny w Polsce jest na sprzedaż i to się nie zmienia, to jest zgodne ze strategią globalną, którą ogłoszono rok temu. Natomiast mając na uwadze obecną sytuację geopolityczną i jej wpływ na gospodarkę, związaną z wojną w Ukrainie, sprzedaż tego biznesu zajmie więcej czasu i zostaje odroczona przez Citi. Natomiast Citi wróci do tematu, kiedy będzie adekwatny moment" - powiedziała Czetwertyńska podczas wideokonferencji prasowej.

"Do tego momentu skupiamy się na realizacji naszej strategii, którą przedstawiliśmy państwu - po pierwsze, kierunki we wrześniu, a po drugie - strategię na początku tego roku, czyli powrót do rentowności. I tutaj mam przyjemność państwu powiedzieć, że już w I kwartale tego roku udało się tę rentowność osiągnąć" - dodała.

W kwietniu 2021 r. główny akcjonariusz Banku Handlowego - amerykańska Citigroup - ogłosiła decyzję o wyjściu z segmentu detalicznego na 13 rynkach, w tym także w Polsce.

W lutym br. Bank Handlowy informował, że zakłada powrót na drogę rentowności segmentu detalicznego już w bieżącym roku.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 61,85 mld zł na koniec 2021 r.