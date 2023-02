Szybko rośnie liczba ugód, jaki banki zawierają z klientami posiadającymi kredyty frankowe. Z danych, nadesłanych PAP przez mBank wynika, że bank na koniec stycznia zawarł 3 tys. ugód. Tymczasem pod koniec 2022 r. bank informował, że zawarł ponad 1880 ugód.

Reklama

Także według informacji przesłanej PAP przez PKO BP widać wzrost liczby zawartych ugód.

Reklama

„Od początku uruchomienia programu zawarliśmy ponad 20,8 tys. ugód z kredytobiorcami. 73 proc. spraw, które trafiają do Sądu Polubownego przy KNF zakończyło się podpisaniem ugody. Obecnie prowadzimy ok. 12 tys. procedur ugodowych” – podał PKO BP w odpowiedzi na pytania PAP.

Tymczasem pod koniec grudnia bank informował PAP, że zawarł ponad 18 tys. ugód. To oznacza, że wysokie stopy procentowe NBP nie przeszkadzają w zawieraniu ugód przez klientów.

„W ostatnich 2 miesiącach ubiegłego roku zaobserwowaliśmy zwiększenie liczby wniosków składanych przez klientów o prawie 100 proc. w porównaniu z poprzednimi miesiącami II i III kwartału 2022 roku” – wskazał PKO BP.

Kolejnym bankiem, który prowadzi na szeroką skalę program zawierania ugód z frankowiczami, jest Bank Millennium. Bank nie podał informacji o liczbie ugód zawartych w tym roku, jednak z zaprezentowanych danych wynika, że w samym IV kw. zawarł ponad 1,3 tys. ugód a w całym roku było to ponad 7,94 tys. porozumień z klientami (w całym 2021 r. było to prawie 8,45 tys. ugód).

„W wyniku tych negocjacji oraz innych naturalnych czynników, w 2022 roku liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o niemal 9 600 do 38 011, co stanowi porównywalny rezultat do tego w roku 2021 (10 300)” – podał Bank Millennium w odpowiedzi na pytania PAP. (PAP)