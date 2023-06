VeloBank zaoferuje klientom Bezpieczny kredyt 2 proc. w ramach rządowego Programu Pierwsze Mieszkanie od 3 lipca br, podał bank.

"VeloBank zawarł umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i będzie w gronie pierwszych banków, które udostępnią klientom Bezpieczny kredyt 2 proc. Wnioski o udział w programie dopłat do rat kredytu na pierwsze mieszkanie będzie można składać od 3 lipca br." - czytamy w komunikacie.

Cyfrowy wniosek o kredyt na własne M

Bank podkreśla cyfryzację procesu składania wniosku kredytowego. Podobnie jak w przypadku oferty VeloDom, bank przygotował kredyt "z kanapy", który wymaga pojawienia się w placówce jedynie w celu podpisania umowy kredytowej.

"W VeloBanku mamy najbardziej cyfrowy proces wnioskowania o kredyt na cele mieszkaniowe na polskim rynku. Stawiamy na nowoczesność i wygodę, którą daje zdalny proces wypełniania wniosku oraz spotkania online z doradcą. Tego aktualnie oczekują współcześni klienci, którzy nie chcą tracić czasu na wizyty w placówce i wolą dopełniać formalności przez internet. Tak właśnie jest u nas. Uławiamy drogę do spełniania marzeń o własnym 'M', jednocześnie dbając o najwyższy komfort naszych klientów. Ponadto, w obliczu dużego zainteresowania Bezpiecznym kredytem 2 proc., szybkość z jaką będzie można złożyć wniosek będzie kluczowa" - powiedział członek zarządu banku Adrian Adamowicz, cytowany w komunikacie.

Kredyt bez prowizji

VeloBank deklaruje, że nie pobierze od klientów prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego przy skorzystaniu jednocześnie z ubezpieczenia do kredytu hipotecznego VeloBezpieczny dostępnego w ofercie banku oraz rachunku VeloKonto wraz z dodatkowymi warunkami (wpływ środków w kwocie min. 3 tys. zł z dostępem do bankowości internetowej oraz wyrażoną zgodą na e-korespondencję). VeloBank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę lub nadpłatę kredytu. Klienci korzystający z oferty Bezpiecznego kredytu 2 proc. w VeloBanku mogą sfinansować do 100 proc. wartości nieruchomości.

Program "Bezpieczny kredyt 2%" dla osób chcących kupić pierwsze mieszkanie zacznie obowiązywać od 1 lipca. Obejmuje m.in. dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego (różnicy między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%). Dopłaty mają obowiązywać przez 10 lat.

VeloBank jest bankiem, który powstał w wyniku procedury resolution Getin Noble Banku. Jest kontrolowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Aktywa banku wynoszą 40 mld zł.

