Banki zawarły siedemdziesiąt kilka tysięcy ugód z kredytobiorcami frankowymi, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

"Trwa proces związany z zawieraniem ugód. On w okresie wakacyjnym naturalnie spowalnia, ale mamy teraz - dysponując niepełnymi danymi - ok. siedemdziesięciu kilku tysięcy zawartych ugód. Podkreślam - to niepełne dane, nie mamy jeszcze ich nawet w całości za II kwartał, ponieważ ze względu na okres wakacyjny nie jesteśmy w stanie tak szybko zbierać danych od wszystkich instytucji, jak byśmy chcieli. Ale proces ugodowy trwa" - powiedział Białek podczas telekonferencji prasowej.

W połowie czerwca Białek informował, że banki zawarły 60 tys. ugód z kredytobiorcami frankowymi.