VeloBank pozyskał inwestora

VeloBank pozyskał inwestora, którym jest spółka zależna funduszu Cerberus Capital Management, L.P., z siedzibą w Nowym Jorku, która dokapitalizuje bank w kwocie 700 mln zł. Nowy inwestor planuje kontynuować współpracę z zespołem, doceniając jego dotychczasowy wysiłek budowania banku. Transakcja jest potwierdzeniem atrakcyjności polskiego sektora bankowego - czytamy w informacji prasowej VeloBanku.

Jak wyjaśnia bank, podpisana w piątek w Warszawie umowa to kluczowy etap realizowanego zgodnie z planem procesu resolution. Potwierdza silną pozycję banku, a dla klientów oznacza dalszy, stabilny rozwój nowoczesnej i atrakcyjnej oferty produktowej. Finalizacja transakcji, po uzyskaniu niezbędnych zgód Komisji Europejskiej oraz Komisji Nadzoru Finansowego, jest spodziewana w połowie 2024 roku.

– Pierwszy raz w historii Polski, w interesie ochrony konsumentów powstał bank, którego zespół podjął i zrealizował wyzwanie stworzenia silnej marki na konkurencyjnym rynku w ramach procesu resolution. Celem było pozyskanie inwestora w ciągu 1,5 roku, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej. Udana transakcja to wspólne osiągnięcie wszystkich pracowników VeloBanku oraz właściciela, czyli Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – mówi Adam Marciniak, Prezes VeloBanku.

Ponadto, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa (ang. IFC), podmiot Grupy Banku Światowego uzyskały, odpowiednio, zgody komitetu operacyjnego i inwestycyjnego na potencjalne zaangażowanie kapitałowe w VeloBank, pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich rad dyrektorów i wiążącej dokumentacji prawnej. IFC i EBOR mogą pośrednio nabyć do 9,9% udziałów w VeloBanku każdy - dodano.

Kim jest Cerberus?

Założony w 1992 roku Cerberus ma doświadczenie w inwestowaniu w instytucje finansowe na całym świecie i w Europie, w tym w CCF i My Money Bank we Francji, Hamburg Commercial Bank w Niemczech i BAWAG w Austrii. Został zatwierdzony przez wiele europejskich organów regulacyjnych, w tym francuskie, austriackie i niemieckie, a także przez Europejski Bank Centralny. Dysponuje aktywami o wartości ok. 60 mld dolarów, zaangażowanymi w komplementarnych strategiach na rynkach kredytowych, kapitałowych i nieruchomości - podano w informacji prasowej.