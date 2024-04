Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w styczniu 2024 r. ABSL poinformował o rozpoczęciu działalności w Brukseli.

Siostrzane organizacje ABSL funkcjonują w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czechach, na Węgrzech, Łotwie, w Mołdawii, Polsce, Rumunii oraz regionie DACH (Austria, Niemcy, Szwajcaria). Nowa inicjatywa ogłoszona w Davos oznacza, że wywodząca się z Polski organizacja wesprze rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w całej Europie.

Reklama

– Obecność ABSL w Brukseli wynika z pragmatycznych przesłanek. Jesteśmy obecni na 11 rynkach w Europie i skupiamy ok. 600 firm. Tym samym jesteśmy największą organizacją reprezentującą sektor usług biznesowych, w którym wedle szacunków w Unii Europejskiej pracuje już ok. 40 mln osób wobec 200 mln wszystkich zatrudnionych – mówi Jacek Levernes, przewodniczący rady założycieli ABSL, współzałożyciel ABSL w Polsce. – Warto podkreślić, że usługi biznesowe są świadczone nie tylko przez pracowników centrów usług, lecz także w działach księgowości, kadr czy IT w każdej firmie na rynku – jako funkcje wspierające podstawowy biznes. Ponadto, naturalnie reprezentujemy wszystkie firmy świadczące komercyjne usługi biznesowe oparte na wiedzy. Takie spojrzenie, redefiniujące sektor, pokazuje, że w 27 krajach UE do 2030 r. w usługach biznesowych może pracować 50 mln osób – dodaje i puentuje: – Tym samym jako ABSL jednoczymy branżę i chcemy mieć wpływ na rynek.

Celem ABSL jest promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie nowych inwestycji, które pozwalają całemu sektorowi rozwijać się na nowym poziomie. Z tej perspektywy kluczowe są regulacje.

Reklama

– Obserwujemy zmiany w prawie w różnych obszarach – od zatrudnienia po inwestycje, które dla naszych firm członkowskich mają kluczowe znaczenie i przekładają się na konkurencyjność prowadzenia biznesu w Europie względem innych kontynentów, dlatego chcemy współpracować z przedstawicielami UE, międzynarodowymi organizacjami i decydentami – deklaruje Jacek Levernes.

Podkreśla, że rozwój wiedzochłonnych usług to istotne wsparcie dla gospodarek poszczególnych państw.

– Musimy mieć pewność, że dobrze wykorzystamy globalne trendy wynikające z geofragmentaryzacji, pozyskując do Europy nowe inwestycje przekładające się na dalszy rozwój społeczno-ekonomiczny – zaznacza.

W tym kontekście dla sektora ważne są np. tworzone przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Dotychczas oddziały organizacji lobbowały i współpracowały przy tworzeniu przepisów na poziomie każdego z krajów. Podobnie jest z kwestią dotyczącą rozwoju kompetencji i przepisów związanych z zatrudnieniem.

Redefinicja sektora da narzędzia do oszacowania realnego popytu na pracowników i określi kierunki rozwoju rynku pracy z uwzględnieniem najnowszych technologii.

– W kolejnych miesiącach w Brukseli czeka nas wiele spotkań z decydentami i interesariuszami oraz organizacją ABSL Roundtables, na których będziemy upowszechniać wiedzę o sektorze, analizować trendy, ale też podejmować debatę o gospodarce europejskiej, o jej przyszłości, o wyzwaniach, przed którymi stoimy, i sposobach radzenia sobie z nimi. Na początek chcemy się skupić na trzech istotnych z punktu widzenia sektora obszarach, a mianowicie: rynku pracy, technologii i sztucznej inteligencji oraz ESG. Wierzymy, że dzięki stałej obecności ABSL w Brukseli będziemy mieli lepszy dostęp do unijnego procesu legislacyjnego i decydentów, a nasza proaktywna działalność legislacyjna pozytywnie wpłynie na sektor usług biznesowych w całej Europie – mówi Jacek Levernes.

JPO