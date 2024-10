Zmiany w podatku bankowym

"Potrzebne są takie zmiany w tym systemie, które sprawią, że - nie ograniczając dochodów budżetu - bankom będzie się opłacało mocniej finansować wzrost gospodarczy w Polsce. Trwają prace nad możliwymi kierunkami zmian w podatku [bankowym], ale - podkreślę - tylko takimi, które nie będą ograniczały dochodów budżetu" - powiedział Domański w RMF FM.

"Ta konstrukcja, moim zdaniem, wymaga pewnych korekt, dlatego że mi zależy również na tym, aby polskie firmy miały dostęp do finansowania bankowego, ale także do finansowania giełdowego" - dodał.

Poinformował także, że Ministerstwo Finansów pracuje również nad planem zmian dotyczących rozwoju rynku kapitałowego i chce pierwsze kierunki tych zmian przedstawić jeszcze w tym roku.

"To, czego potrzebujemy, to stworzenie narzędzi inwestycyjnych, dzięki którym będzie można bezpiecznie brać udział, chociażby w transformacji energetycznej. […] Bardzo zależy mi na tym, żeby mobilizować kapitał prywatny do tego, żeby finansował inwestycje w transformację energetyczną" - powiedział Domański.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano, że podatek od niektórych instytucji finansowych ma przynieść 6,91 mld zł dochodów w 2025 r. wobec 6,52 mld zł planowanych w br.

