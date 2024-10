Dyrektor UniCredit: Europa potrzebuje większych banków

- Europa potrzebuje większych, silniejszych banków, aby podeprzeć naszą branżę – powiedział Andrea Orcel na wtorkowym spotkaniu w Mediolanie. – Bez paneuropejskich czempionów wspólny blok nigdy nie zrealizuje swoich ambicji, ani nie przezwycięży wyzwań rozwojowych, o których mówią eksperci – dodał Orcel.

Niedawno włoski UniCredit zwiększył swoje udziały w Commerzbanku do wysokości 21 proc. Andrea Orcel, dyrektor UniCredit zaznacza, że pełne przejęcie Commerzbanku przez UniCredit wciąż pozostaje opcją. Orcel stwierdził, że sprawa UniCredit i Commerzbanku jest „testem dla Europy”.

- Tak jak my w UniCredit znaleźliśmy równowagę pomiędzy włoskimi korzeniami a staniem się prawdziwie federalną, paneuropejską grupą, to Europa musi wypracować równowagę pomiędzy tożsamością narodową a jednością europejską – zaznaczył we wtorek Orcel.

Frustracja w Berlinie

Działania UniCredit wywołały frustrację w Berlinie. Niemiecki rząd, który posiada 12 proc. udziałów w Commerzbanku, nie był zadowolony podejściem Włochów. Otóż Włosi z UniCredit kupili 4,5-proc. udziałów w ofercie rządowej skierowanej do inwestorów, zaś większość pozostałych udziałów uzyskali za pomocą instrumentów pochodnych.

Niemiecki minister finansów Christnian Lindner powiedział w poniedziałek, że wolałby, aby pakiet rządowy został sprzedany w tzw. wolnym obrocie. Lindner dodał, że podejście zastosowane przez UniCredit zirytowało go.

Cele Unii Europejskiej

Niemniej poza Niemcami większość udziałowców zareagowała na ruch Włochów pozytywnie.

Wielu przedstawicieli włoskiego rządu uważa, że przejęcie niemieckiego Commerzbanku przez konkurencyjny włoski UniCredit oznaczałoby realizację celów Unii Europejskiej, czyli zniesienia barier dla przepływu dóbr i usług w UE.

Wcześniej do potencjalnego przejęcia Commerzbanku przez UniCredit odniósł się także dyrektor BlackRock Larry Fink, wzywając do większej integracji w sektorze bankowym w Europie. BlackRock jest największym udziałowcem w UniCredit oraz trzecim największym w Commerzbanku.