„Wspieracie naszego wroga

Reklama

- Ukraina jest tuż u naszych bram i jestem zaskoczony, że nie ma większego kwestionowania czy żądań – wspieracie naszego wroga, a my przeznaczamy miliardy dolarów na wsparcie i przetrwanie Ukrainy. Powinny być jakieś konsekwencje takich działań – powiedział Larry Fink w czasie panelu dyskusyjnego podczas konferencji Berlin Global Dialogue.

- Największym krajem, który spiera Rosję, a także który udziela kluczowego wsparcia rosyjskiej gospodarce, są Chiny. Przynajmniej to powinno zostać przedyskutowane – zauważył Funk. – Nie jestem tu po to, aby oceniać, ale nie sądzę, aby dokonano wystarczającej oceny tej sytuacji – dodał.

Reklama

Największy inwestor na świecie

BlackRock to największa na świecie firma zarządzająca aktywami, a także pierwsza zagraniczna firma, która trzy lata temu rozpoczęła w Chinach działalność jako spółka będąca w całości własnością funduszy inwestycyjnych. Spółka była również przedmiotem amerykańskiego dochodzenia w związku z niektórymi inwestycjami w Chinach w obliczu narastających napięć politycznych między USA a Państwem Środka.

- Mamy biznesy w Chinach, jestem pewien, że wszyscy tutaj mają jakieś biznesy w Chinach. My wszyscy musimy ponownie to ocenić, tak samo jako ponownie oceniamy ryzyko pułapek płynnościowych, ryzyko wszystkiego – wskazał Fink.

Rynek bankowy w Europie

Dyrektor wykonawczy BlackRock stwierdził także, że Europa powinna kontynuować działania mające na celu unifikację rynku bankowego.

- Europa potrzebuje silniejszego system rynków kapitałowych oraz bardziej zjednoczonego systemu bankowego – powiedział Fink, pytany o fuzję włoskiego UniCredit i niemieckiego Commerzbank. Inwestor powstrzymał się jednak od dalszego komentowania ewentualnego połączenia tych instytucji, tym bardziej, że BlackRock ma udziały w każdym z banków. W UniCredit BlackRock jest największym inwestorem, zaś w CommerzBanku – trzecim największym.

Komentarz ze strony największego inwestora świata pojawia się niedługo po tym, jak włoski UniCredit zwiększył swoje udziały w Commerzbanku do 21 proc. Andrea Orcel, dyrektor wykonawczy włoskiego banku, powiedział, że całkowite przejęcie niemieckiego Commerzbanku wciąż leży na stole, zaś dotychczasowe kroki UniCredit to test dla Europy.

Niemcom nie podobają się działania włoskiego banku

Jednak szybki sposób, w jaki UniCredit przejął udziały w Commerzbanku, w którym 12 proc. akcji należy do niemieckiego rządu, rozgniewał Berlin. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz porównał to do “nieprzyjaznego ruchu”. Włochy z kolei wsparły UniCredit, tłumacząc, że posunięcie banku jest zgodne z celami Unii Europejskiej zakładającymi zwiększenie integracji.

Dyrektorzy obu banków – Andrea Orcel oraz Bettina Orlopp mają się spotkać w piątek, aby przedstawiciele Commerzbanku mogli wyjaśnić strategię dla niemieckiego banku.