- Jako sektor bankowy należymy do najbardziej innowacyjnych na świecie (według badania Deloitte), a Polska jest w szczególnie uprzywilejowanej pozycji, bo jesteśmy chyba na czwartym miejscu. Nasz bank, jako Pekao uplasował się wśród piętnastu najbardziej innowacyjnych i zaawansowanych cyfrowo, co nas cieszy i jest powodem do dumy – powiedział Szczecki.

Dodał też, że siłą sprawczą tych zmian po pierwsze była wola i możliwości instytucji do cyfryzacji i rozwoju, do poszukiwania takich rozwiązań, które sprawią, że obsługa dla klientów będzie najbardziej bezbolesna i przyjemna.

Jak ocenił Szczecki drugim czynnikiem napędzającym cyfryzację sektora bankowego są klienci. – Klient musi chcieć adoptować się do technologii cyfrowych, a nasze społeczeństwo jest jednym z najbardziej zaawansowanych cyfrowo społeczeństw.

