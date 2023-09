Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 75 proc. we wrześniu z 73 proc. przed miesiącem, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 39 proc. z 36 proc.