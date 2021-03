Rozczarował m.in. brak wyraźnych kroków sygnalizujących zahamowanie rozwoju energetyki węglowej, które uważane jest za niezbędne do realizacji zadeklarowanej przez Xi Jinpinga neutralności klimatycznej do 2060 r. Skala rozbudowy chińskich mocy węglowych podważa efekty wygaszania tego typu energetyki w całej reszcie świata (w 2020 r. przybyło tam niemal 30 GW nowych mocy węglówek, gdy na całym świecie zredukowano ok. 17 GW). W zeszłym roku wydano pozytywne decyzje w sprawie budowy prawie 37 GW nowych mocy w węglu, a łącznie w planach jest w tej chwili niebotyczne 247 GW.