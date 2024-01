Program Czyste Powietrze to największy program dotacyjny w Polsce skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych i prawdopodobnie jeden największych takich programów w całej Europie. W ciągu ponad pięciu lat jego obowiązywania wpłynęło przeszło 750 tys. wniosków i wypłacono 8,6 mld zł dofinansowania do wymiany kopciuchów i termomodernizacji domów. Tempo przeprowadzania przedsięwzięć jest niższe od zakładanego na początku tworzenia programu, ale i tak są to imponujące liczby.

Reklama

Zainteresowanie dofinansowaniem wzrosło po wprowadzeniu w ubiegłym roku wyższych maksymalnych kwot dotacji do kompleksowej termomodernizacji domów i wymiany kopciuchów na efektywne źródła ciepła. Wprowadzono możliwość złożenia ponownie wniosku, już na samą termomodernizację. Ale jednocześnie pojawiły się nowe kłopoty.

Wysokie dofinansowanie przyciąga nie tylko najuboższych

Reklama

Najwyższe dofinansowanie, jakie przysługuje najuboższym osobom, wynosi 100 proc. kosztów netto inwestycji (bez podatku VAT), przy czym nie muszą one z góry płacić za przedsięwzięcie. NFOŚiGW z pokrywa 50 proc. kosztów w formie zaliczki i wpłaca na konto wykonawcy, a resztę – po skończonej inwestycji. Maksymalnie można uzyskać 135 tys. zł dofinansowania łącznie do kompleksowej termomodernizacji domu, zakupu i montażu pompy ciepła i fotowoltaiki. Najwięcej wniosków, jakie obecnie wpływają w programie Czyste Powietrze, dotyczy właśnie tego najwyższego poziomu dofinansowania.

Liczba wniosków w programie Czyste Powietrze przyjmowanych tygodniowo. Źródło: Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW

Te pieniądze to łakomy kąsek także dla nieuczciwych firm, które zawyżają ceny i naciągają ubogich mieszkańców kiepsko ocieplonych domów na inwestycje niedopasowane do ich potrzeb. W przypadku pomp ciepła zamiast wysokiej jakości urządzeń niektórzy dostawali mało wydajny sprzęt, a potem byli zaskakiwani wysokimi rachunkami za prąd. Nie są to odosobnione przypadki.

NFOŚiGW wraz z organizacjami branżowymi przygotował więc zmiany w programie, które mają wejść 1 kwietnia tego roku.

Nowa lista zielonych urządzeń i materiałów. Ile domów kwalifikuje się do najwyższego dofinansowania? Kto ma prawo do najwyższych dotacji? Skąd wziąć miliardy na Czyste Powietrze? Czytaj na portalu Wysokie Napięcie.