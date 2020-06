Na piątkowym zamknięciu notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcje PGE, czyli największego koncernu energetycznego w Polsce, podrożały do 8,17 zł. To o 102 proc. więcej niż miesiąc temu. Giełdowa wartość spółki (15,3 mld zł po piątkowym kursie) wciąż jest nieco niższa przed rokiem i stanowi zaledwie 40 proc. wyceny z historycznego szczytu (w 2014 roku inwestorzy wyceniali ją na niemal 39 mld zł), ale wreszcie wyraźnie odbiła od dna i to w spektakularnym stylu. Jeżeli ktoś kupił akcje PGE w największym dołku w jej historii − czyli w połowie marca, gdy załamały się wszystkie giełdy na świecie − po 2,80 zł, mógł na nich zarobić w ciągu kilku tygodni aż trzykrotnie.

Zapytany przez WysokieNapiecie.pl o powody tak spektakularnych wzrostów, nowy prezes PGE nie kryje tego co, jego zdaniem, mogło wywołać euforię u inwestorów. − Cieszę się, że uczestnicy rynku kapitałowego optymistycznie postrzegają perspektywy opracowywanej przez nas strategii i równie pozytywnie odnoszą się do koncepcji wydzielenia aktywów węglowych – komentuje Wojciech Dąbrowski.

Przypomnijmy, że chodzi o realizację koncepcji, którą trzy lata temu, po raz pierwszy w Polsce, opisał na łamach WysokieNapiecie.pl dr Paweł Urbański, były prezes PGE, a następnie współtwórca i akcjonariusz jednej z najdroższych spółek notowanych na NewConnect – Columbus Energy, wycenianej dziś na blisko 1,5 mld zł.

W artykule pt. Rozdzielmy aktywa polskiej energetyki proponował on wydzielenie z państwowych koncernów energetycznych aktywów węglowych, które mocno je obciążają, aby pozostałe części – dystrybucja, obrót i inwestycje w odnawialne źródła energii – mogły się dużo szybciej rozwijać, m.in. dzięki większej zdolności zaciągania zobowiązań i łatwości w pozyskiwaniu taniego finansowania na rynku. W ten sposób swoje aktywa rozdzielał wówczas niemiecki E.ON, wydzielając swój „czarny”, ale wciąż dochodowy, biznes do osobnej giełdowej spółki pod nazwą Uniper.

Przez kolejne lata taka idea kiełkowała wewnątrz PGE tym mocniej, im trudniej było spółce pozyskać finansowanie. Rozważał go już poprzedni zarząd PGE z Henrykiem Baranowskim za sterami, ale pomysł nie miał większych szans na realizację przy konserwatywnie nastawionym ministrze energii Krzysztofie Tchórzewskim. Zmiana ministra odpowiedzialnego za nadzór nad spółkami i ich coraz trudniejsza sytuacja finansowa sprawiły, ze menadżerowi dostali w końcu zielone światło na rozpoczęcie publicznej dyskusji na ten temat.

Czy wydzielenie aktywów to tylko koncepcja? Jakie wydzielenie aktywów węglowych wchodzi w grę? Po co te zmiany? Co dalej z kursem akcji PGE i innych spółek energetycznych? O tym w dalszej części tego artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl