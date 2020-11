"Budowa nowych jednostek wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra to projekt o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, który jest niezwykle istotny z perspektywy obniżenia kosztów transformacji energetycznej. Realizacja projektu o takiej skali to również wsparcie rozwoju regionu. Trzy lata budowy, w którą zaangażowanych będzie przynajmniej kilka tysięcy pracowników to szansa nie tylko dla lokalnych firm budowlanych, ale również dla działalności wspierających jak: usług transportowych czy hotelowo-gastronomicznych" - powiedziała prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska, cytowana w komunikacie.



Przekazanie placu budowy oznacza, że projekt wkroczył w etap rozpoczęcia prac budowlanych. Wkrótce na terenie budowy rozpoczną się prace ziemne polegające na wzmocnieniu gruntu pod fundamenty turbozespołów. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal, jako lider oraz General Electric Global Services GmbH i General Electric International Inc.



"Dzisiejsza uroczystość przekazania placu pod budowę dwóch niskoemisyjnych bloków gazowo-parowych dla PGE GiEK o łącznej mocy około 1 400 MW to bardzo ważny moment dla naszej firmy. Od dziś, co warto podkreślić miesiąc wcześniej niż zakłada harmonogram, wchodzimy w etap typowej realizacji na placu budowy. Cieszy nas fakt, że zbudujemy kolejne nowoczesne jednostki wytwórcze dla systemu energetycznego kraju" - powiedział prezes Polimeksu-Mostostalu Krzysztof Figat, cytowany w komunikacie.



Umowa na budowę bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra obejmuje zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą. Wartość tego kontraktu to 3,7 mld zł netto. Zamówienie obejmuje także dodatkowo 12-letnią umowę serwisową o wartości przeszło 1 mld zł netto. Zgodnie z kontraktem, początek eksploatacji nowych bloków energetycznych planowany jest na IV kw. 2023 r.



Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)