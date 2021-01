Grupa Tauron poinformowała, że wobec braku porozumienia z PGNiG, zamierza szukać dla segmentu ciepłowniczego „optymalnego modelu funkcjonowania z uwzględnieniem istotnych zmian makroekonomicznych i regulacyjnych”. Możliwa jest zarówno kolejna próba sprzedaży spółki, jak i pozostawienie jej w Grupie Tauron.

"W związku z niedojściem transakcji do skutku, Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu analiz dotyczących Obszaru Ciepło z uwzględnieniem prognozowanych zmian w otoczeniu zewnętrznym, w tym regulacyjnym i rynkowym, oraz uwzględniających perspektywy polskiego sektora ciepłowniczego, które mogą mieć wpływ na dalsze decyzje dotyczące sprzedaży udziałów w spółce Tauron Ciepło lub pozostawienia Tauron Ciepło w Grupie emitenta" - podał Tauron w raporcie giełdowym.

Z końcem stycznia wygasała wyłączność negocjacyjna w tej sprawie, przyznana gazowej spółce przez Tauron. W piątek PGNiG poinformowało partnera o „woli niekontynuowania dalszych negocjacji zmierzających do zawarcia transakcji” zakupu 100 proc. udziałów w Tauronie Ciepło w związku z wygaśnięciem ważności oferty oraz „brakiem wypracowania konsensusu” w trwających od czerwca negocjacjach.

„Otrzymaliśmy dziś informację, że PGNiG postanowił odstąpić od negocjacji, co przekłada się na formalne zakończenie tego procesu. Nie możemy sobie pozwolić na wydłużanie okresu niepewności i braku stabilności w tym obszarze. Nasza spółka ciepłownicza potrzebuje energicznych działań i podejmowania strategicznych decyzji na dynamicznie zmieniającym się rynku” – skomentował wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem Jerzy Topolski.

W połowie czerwca ub. Roku Tauron rozpoczął z PGNiG negocjacje umowy sprzedaży udziałów w spółce Tauron Ciepło w trybie wyłączności ustalonej na okres sześciu tygodni. Wyłączność przedłużono potem o osiem tygodni, później do 30 listopada 2020 r., a następnie do 30 stycznia br.

Tauron Ciepło jest największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i jedną z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. Do spółki należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych.

Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga blisko 1,2 tys. megawatów, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. megawatów. Spółka ma ok. tysiąc km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 800 tys. mieszkańców.

W 2020 r. Tauron Ciepło zrealizował inwestycje umożliwiające przyłączenie nowych odbiorców wykorzystujących łącznie ok. 30 megawatów mocy cieplnej, co w przybliżeniu odpowiada przyłączeniu np. 10 tys. mieszkań. Spółka obsługuje łącznie prawie 4 tys. klientów (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.), ogrzewając blisko 9 tys. budynków w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej.

Ogłoszona w 2019 r. przez zarząd Tauronu strategia tzw. zielonego zwrotu zakłada zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy do blisko 30 proc. w roku 2025 i ponad 65 proc. w roku 2030. Planowane są m.in. inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie, farmy fotowoltaiczne oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Dziś moce wytwórcze Tauronu oparte są głównie o węgiel kamienny. Grupa chce o połowę zredukować emisję CO2 w perspektywie 2030 r.