Górnicy otrzymają ustawową gwarancję zatrudnienia dla wszystkich, aż do momentu nabycia praw emerytalnych. Każdy, kto zdecyduje się na wcześniejsze odejście z pracy otrzyma jednorazową odprawę w wysokości 120 tys. zł.

"Podpisujemy dziś wspólny dokument, który powstawał w sporych emocjach, pamiętamy, że górnictwo musi być postrzegane jako element tożsamości regionu" - powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin przed rozpoczęciem składania podpisów pod umową społeczną.

"Musimy pamiętać, że jesteśmy w sytuacji, gdy unijna polityka Zielonego Ładu nie pozostawia nam innego wyjścia niż poszukiwanie innych paliw niż węgiel brunatny i kamienny. Proces, który jest nieunikniony będzie przebiegał w sposób uporządkowany. Trzeba pamiętać, że węgiel jest dziś paliwem najdroższym, bo jest obłożony opłatami za emisję CO2" - dodał wicepremier.

Zapisy umowy społecznej gwarantują także rozpoczęcie w latach 2023-2029 inwestycji m.in. w instalacje zgazowania węgla na potrzeby produkcji metanolu czy infrastruktury w energetyce do wychwytywania emitowanego CO2.

Umowa społeczna, jej szczegółowe zapisy, zwłaszcza te dotyczące uruchomienia wieloletniego, wielomiliardowego programu pomocy publicznej dla branży, muszą uzyskać akceptację Komisji Europejskiej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wstępną wersję porozumienia, przesłał już do Brukseli tak, aby jak najszybciej poddać ją procedurze prenotyfikacyjnej.

Przedstawiciele górniczych związków zawodowych od wielu miesięcy podkreślają, że podpisanie umowy społecznej jest rozwiązaniem ramowym. Zmieniające się otoczenie, w tym modyfikowane regulacje unijne, ale także krajowe, będą wpływać na sytuację śląskiego górnictwa. Stąd propozycja, aby rząd i związkowcy oceniali realizację programu i na bieżąco rozwiązywali pojawiające się problemy w branży. (ISBNews)

Sasin: Cieszę się, że odchodzenie od węgla będzie przebiegało w sposób uporządkowany

Cieszę się, że udało się wspólnie dojść do takiego momentu, że ten proces (odchodzenia od węgla - PAP) będzie przebiegał w sposób uporządkowany, będący wynikiem pewnego konsensusu - powiedział w piątek w Katowicach wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Sasin, podczas spotkania ws. sygnowania umowy społecznej dla górnictwa powiedział, że "ramy, które tworzy unijna polityka Zielonego Ładu nie pozostawiają nam innego wyjścia, jak iść w kierunku innych źródeł wytwarzania energii niż węgiel kamienny i węgiel brunatny".

"Nie pozostawia nam to innego wyjścia i dzisiaj mogę powiedzieć: cieszę się, choć to nie jest najlepsze słowo, że udało się wspólnie dojść do takiego momentu, że ten proces (odchodzenia od węgla - PAP) będzie przebiegał w sposób uporządkowany, będący wynikiem pewnego konsensusu" - powiedział wicepremier.

Jak wskazał, dokument umowy społecznej "został wypracowany przez wiele miesięcy w dyskusjach, w których trudno było uniknąć emocji, bo to dokument, którego wszyscy wolelibyśmy nie podpisywać".

"Nie czuję satysfakcji będąc w tym miejscu, to nie jest tak, że tutaj się spotykaliśmy, bo uznaliśmy że trzeba odejść od górnictwa, od tej gałęzi przemysłu, która jest bardzo ważną gałęzią polskiej gospodarki od wielu lat" - mówił Sasin.

Jak podkreślił górnictwo nie powinno być postrzegane jedynie w wymiarze gospodarczym, gdyż to "również element tradycji tego regionu, wszystko co tworzyło przez prawie 200 lat jego tożsamość".

"Nie dlatego jesteśmy tutaj, ale dlatego, że w takich warunkach znaleźliśmy się w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, dlatego, że węgiel jest ostatecznie tym paliwem, które jest najdroższe" - powiedział Sasin, wskazując na koszty związane m.in. z emisją CO2 do atmosfery. (PAP)

Sasin: Śląsk musi być nadal ważnym regionem na mapie Polski

Śląsk musi być nadal ważnym na mapie Polski regionem, który się rozwija, ma swoje perspektywy, który stwarza szanse na godne życie dla mieszkańców - podkreślił w piątek w Katowicach wicepremier Jacek Sasin.

"Ten dokument nie jest dokumentem, który coś kończy. W tej chwili otwiera pewne perspektywy dla górnictwa dla regionu, dla osób zatrudnionych w górnictwie. Pokazuje, jakie mechanizmy chcemy zastosować, aby ten proces transformacji sektora wydobywczego, energetycznego był jak najmniej bolesny i był procesem, który nie będzie uderzał w ludzi" - mówił Sasin.

Podkreślił jednocześnie, że Śląsk nadal musi być dalej ważnym na gospodarczej mapie Polski regionem, który się rozwija i ma perspektywy. "Który stwarza szanse na dobre i godne życie dla mieszkańców tego regionu" - dodał wicepremier. (PAP)

Sasin: Dzięki umowie społecznej będziemy w stanie tworzyć nowe miejsca pracy na Śląsku

Umowa społeczna dla górnictwa pozwoli m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy na Śląsku - powiedział w piątek wicepremier Jacek Sasin.

“Myślę, że będziemy w stanie rzeczywiście tworzyć nowe miejsca pracy, że będziemy w stanie zapewnić mieszkańcom śląska i wszystkim tym, którzy będą odchodzili z górnictwa godne warunki życia” - powiedział Sasin.

“Myślę, że w tym momencie możemy być optymistami, że udało się wypracować takie rozwiązania, które stwarzają szansę na to, że ten proces będzie procesem, który nie spowoduje jakichś perturbacji społecznych, gospodarczych” - stwierdził Sasin.

Zdaniem wicepremiera Śląsk ma przed sobą dobrą przyszłość, która będzie budowana wspólnie przez rząd, stronę społeczną i całe społeczeństwo Śląska.

Przypomniał, że dokument będzie jeszcze wymagał notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej.

“Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby te wynegocjowane warunki potwierdzić i przystąpić do jej realizacji" - powiedział wicepremier.(PAP)

Soboń: Porozumienie z górnikami to przykład, że dialog można prowadzić z sukcesem

Podpisana w piątek umowa z górnikami jest przykładem, że taki dialog społeczny można z sukcesem prowadzić i to będzie nasz główny argument przed Komisją Europejską - podkreślił w Katowicach wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Soboń przypomniał, że został zobligowany przez premiera jak i ministra aktywów państwowych do prowadzenia rozmów i wypracowania porozumienia z sektorem węgla kamiennego.

"Ta umowa społeczna jest przykładem, że taki dialog społeczny można z sukcesem prowadzić i to jest nasz główny argument w rozmowach z KE, którą będziemy przekonywać, że te wszystkie instrumenty wsparcia, które wiążą się z możliwością udzielenia pomocy publicznej - zarówno mechanizm redukcji produkcji i subwencjonowania tej redukcji produkcji, jak i koszty nadzwyczajne związane z likwidacją kopalni i osłonami dla pracowników, powinny uzyskać zgodę i być finansowe z budżetu państwa do roku 2049 tak jak zapisaliśmy to w tym porozumieniu" - mówił w piątek Soboń.

Dodał, że należy teraz przygotować Śląsk na kolejne lata transformacji. "Takie wsparcie od państwa górnictwo i Śląsk otrzyma" - zapewnił. (PAP)

Kolorz: Mamy nadzieję, że ta transformacja będzie rzeczywiście sprawiedliwa

Mamy nadzieję, że ta transformacja będzie rzeczywiście sprawiedliwa, że Polska nie zapomni o Śląsku i nie opuści Śląska – oświadczył podczas piątkowej uroczystości podpisania umowy społecznej dla górnictwa przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominik Kolorz.

Wyraził żal, że górnicy, którzy swoją pracą budowali polską gospodarkę w okresie międzywojennym, a po wojnie odbudowywali Warszawę i cały kraj dostarczając dewizy, dzisiaj znajdują się na uboczu. "Mam jednak nadzieję, że poprzez to porozumienie nie będą zostawieni sami sobie, a takie niebezpieczeństwo wisiało" – powiedział.

"Mam też nadzieję, choć pewności nikt mieć nie może, że Śląsk nie stanie się krainą starych ludzi i zgaszonego światła, że ta transformacja będzie rzeczywiście sprawiedliwa" – dodał Dominik Kolorz podkreślając, że to od sygnatariuszy porozumienia i parlamentarzystów zależy, czy Śląsk dalej będzie "przemysłowym sercem Polski".

"100 lat temu wybuchło zwycięskie III Powstanie Śląskie. Nasi dziadowie dali Śląsk Polsce i my byśmy oczekiwali, żeby dzisiaj, w tych trudnych warunkach, Polska nie zapomniała o Śląsku i nie opuściła Śląska" – podsumował przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "S".

"Nie zapomni, możecie być pewni" – odpowiedział mu wicepremier Jacek Sasin. (PAP)