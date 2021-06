"Umowa PPA (power purchase agreement), pozwalająca na zakup ponad 25 GWh energii elektrycznej bezpośrednio od producenta została podpisana na siedem lat. Zapewni ona spółce PGE Energia Odnawialna bezpieczeństwo sfinansowania planowanych inwestycji fotowoltaicznych na poziomie umożliwiającym uzyskanie zwrotu z zainwestowanego kapitału" - czytamy w komunikacie.

"Realizacja inwestycji to wyraz naszego zaangażowania w rozwój Grupy PGE w kierunku OZE. Już dziś PGE produkuje i sprzedaje najwięcej zielonej energii elektrycznej w Polsce. W 2020 roku było to przeszło 2,3 TWh, a celem naszych działań jest, by wolumen oraz udział sprzedaży zielonej energii w przychodach Grupy był z roku na rok coraz większy" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

PGE Energia Odnawialna deklaruje jednocześnie, że nie rezygnuje z systemu aukcyjnego. Dla spółki jest on nadal doskonałym narzędziem wsparcia, dającym pewność i bezpieczeństwo.

"Spółka zdecydowała się szukać nowych rozwiązań finansujących eksploatację uruchamianych elektrowni fotowoltaicznych, ponieważ kalendarz kolejnych aukcji oraz kontraktowane wolumeny nie dawały pewności realizacji celów inwestycyjnych Strategii Grupy PGE. Zgodnie z jej założeniami do końca 2030 r. PGE zbuduje instalacje PV o łącznej mocy 3 GW i umocni pozycję lidera rynku OZE w Polsce. Dotychczas zabezpieczono na ten cel blisko 2,5 tys. ha gruntów, na których mogą powstać elektrownie fotowoltaiczne o mocy ok. 2 GW" - wskazała wiceprezes PGE Energia Odnawialna Lucyna Kwiatos.

Ważnym argumentem na rzecz uruchomienia przez PGE alternatywy dla systemu aukcyjnego było też to, że ceny zamknięcia ostatnich aukcji ustaliły się poniżej cen rynkowych. W tym samym czasie koszt produkcji energii w elektrowniach fotowoltaicznych PGE zrównał się z ceną energii w sieci energetycznej. A osiągnięcie tzw. grid parity, czyli parytetu sieci, uważa się za punkt, w którym źródło energii ma potencjał rozwoju bez subwencji lub innego typu publicznego wsparcia, wyjaśniono w materiale.

"Budowa 20 jednomegawatowych elektrowni fotowoltaicznych to dopiero początek naszych tegorocznych inwestycji. W ciągu następnych miesięcy planujemy uruchomić postępowania zakupowe dotyczące budowy kolejnych elektrowni, zarówno małych, jak i większych, o mocach sięgających nawet kilkudziesięciu megawatów. Jesteśmy zainteresowani także akwizycjami. Dlatego zapraszamy do współpracy inwestorów zainteresowanych sprzedażą własnych projektów fotowoltaicznych" - dodał prezes PGE EO Marcin Karlikowski.

Należąca do grupy kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię odnawialną wynosi 2326,25 MW.

(ISBnews)