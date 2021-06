"Dobre wieści z Danii" - napisał w sobotnim wpisie na Facebooku Naimski, odnosząc się do opublikowanego w sobotę komunikatu duńskiego operatora systemu przesyłowego Energinet. ️

Jak stwierdził Naimski, porozumienie Energinetu, duńskiego inwestora Baltic Pipe, z agencją wydającą pozwolenie środowiskowe "gwarantuje ukończenie projektu w pierwotnie założonym terminie, tj. 1 października przyszłego roku". "Możliwe jest nieznaczne opóźnienie w uzyskaniu pełnej przepustowości (10 mld m3 rocznie), ale zostanie ona osiągnięta do końca 2022 r., gdy wygasa długoterminowy kontrakt na dostawy gazu z Gazpromem" - zaznaczył.

Naimski dodał, że duński operator Energinet niezwłocznie podejmie prace na większości odcinków budowanego gazociągu oraz terminala odbiorczego i tłoczni gazu. "Prace w polskiej części projektu realizowane przez Gaz-System kontynuowane są w pełnym zakresie z utrzymaniem terminu 1 października 2022 r." - podkreślił.

Naimski podziękował partnerom duńskim "za znalezienie sposobu kontynuowania realizacji projektu Baltic Pipe przy uwzględnieniu koniecznych uwarunkowań ochrony środowiska".

Duńska Agencja Ochrony Środowiska wydała zezwolenie na wznowienie prac budowlanych w określonych częściach 210-kilometrowego duńskiego odcinka rurociągu Baltic Pipe, którym ma płynąć gaz z Norwegii przez Danię do Polski - podała w sobotę na swojej stronie spółka Energinet, duński operator systemu przesyłowego.

31 maja Duńska Komisja Odwoławcza ds. Środowiska i Żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla rurociągu Baltic Pipe, wydane przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska 12 lipca 2019 roku. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Agencję, co oznaczało konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań niezbędnych do oceny, czy inwestycja może zniszczyć lub uszkodzić tereny rozrodu lub odpoczynku wskazanych gatunków zwierząt.

W związku z orzeczeniem z 31 maja Energinet postanowił o tymczasowym wstrzymaniu budowy. W sobotę jednak spółka poinformowała, że Duńska Agencja Ochrony Środowiska nie ma zastrzeżeń do planów wznowienia budowy części projektu na duńskim odcinku lądowym.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System. Według planów ma zacząć działać 1 października 2022 r.