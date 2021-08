Spółki deklarują chęć wspólnego prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych i działań zmierzające do zastosowania wodoru na kolei - jako paliwa zasilającego pojazdy szynowe. Porozumienie potwierdza wolę współpracy ukierunkowanej na promocję rozwoju transportu kolejowego opartego o wodór i wzajemne wsparcie działań zmierzających do wdrożenia technologii wodorowych w transporcie szynowym.

Reklama

PESA od prawie dwóch lat pracuje nad lokomotywą manewrową napędzaną wyłącznie energią z wodoru. „Jej eksploatację planujemy rozpocząć w przyszłym roku. Jednocześnie pracujemy nad pojazdem pasażerskim zasilanym z trakcji i ogniw wodorowych oraz pojazdami wykorzystującymi baterie jako źródło zasilania” - oświadczył wiceprezes ds. technicznych PESY Jacek Konop. Jak dodał, niskoemisyjne pojazdy szynowe to jedno z kluczowych założeń przyjętej przez PESA Strategii 2025+.

Według prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, sektor kolejowy i jego wodoryzacja stanowi dla spółki bardzo atrakcyjny kierunek, także z punktu widzenia ograniczenia emisji CO2 i ochrony środowiska.

„Chcemy rozwijać ten obszar we współpracy z PKP i PESA, ponieważ pozwoli to jeszcze lepiej poznać stojące przed nami wyzwania technologiczne. (…) W perspektywie najbliższej dekady będziemy wzmacniać pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych, co przyniesie nam wymierne korzyści biznesowe” - oświadczył Obajtek.

Zdaniem wiceprezesa Orlenu Józefa Węgreckiego, spółka dostrzega potencjał wodoryzacji transportu szynowego i liczy, że podjęta współpraca zapoczątkuje rewolucję w tym obszarze.

Z kolei według wiceprezesa PKP Rafała Zgorzelskiego, „wdrożenie technologii wodorowych w transporcie szynowym może mieć kluczowe znaczenie dla przyspieszenia rozwoju tych technologii w Polsce oraz dla znaczącego ograniczenia emisji CO2 w transporcie, co przyczyni się do osiągnięcia wskaźników wynikających z wdrożenia Zielonego Ładu”

„Grupa PKP ma świadomość roli, jaką może odegrać w tym procesie, stąd nasza decyzja o współpracy z PKN Orlen i PESA, które jako pierwsze w kraju rozpoczęły prace nad wdrożeniem tego paliwa w transporcie szynowym” - dodał Zgorzelski.