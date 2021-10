Reklama

Na platformie Petrobaltic gaz jest separowany od ropy. Osuszony i sprężony, w postaci tzw. fazy gęstej, czyli zawiesiny węglowodorów w gazie suchym, przesyłany jest podmorskim gazociągiem do stacji separacji gazu na terenie elektrociepłowni we Władysławowie. Gazociąg ma 75 km długości, a jego średnica wynosi 115 mm. Ciśnienie płynącego w nim gazu to 10-13 MPa, podano.

"Wszystkie prace związane z budową podwodnego rurociągu zostały wykonane przez załogi jednostek morskich Lotos Petrobaltic, kompetentnie nadzorowanych przez inżynierów działu technicznego spółki i wsparciu załóg platform. Pokazuje to, że w obszarze offshore'u dysponujemy odpowiednim sprzętem, wysokimi kompetencjami i umiejętnościami. Trzeba pamiętać, że przemysł offshore na obszarze Morza Bałtyckiego ma bardzo interesujące perspektywy rozwoju w obszarze MEW, gdzie nasze doświadczenie w budowie infrastruktury podwodnej może zostać wykorzystane" - powiedział prezes Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk, cytowany w komunikacie.

Budowa i uruchomienie gazociągu z platformy na ląd do Energobaltic we Władysławowie były ostatnim etapem zagospodarowania złoża B8, wskazano również.

"Podłączenie gazu z rurociągu B8 nie wymagało większych inwestycji w infrastrukturę instalacji przyjęcia i separacji gazu we Władysławowie. Jedynymi dodatkowymi elementami było nowe przyłącze wraz z niezbędną armaturą i automatyką oraz stacja przyjęcia tłoka. Moce przerobowe instalacji separacji produktów we Władysławowie przewidywały już na etapie projektowania dostawy nie tylko z kierunku złoża B3, ale także złoża B8. Ten projekt to połączenie innowacyjnej technologii i doświadczenia z dbałością o środowisko" - dodał prezes Energobaltic Grzegorz Dyrmo.

Dzięki dostawom gazu z B8 znacząco wzrosła produkcja energii elektrycznej dostarczanej do krajowej sieci energetycznej. Wyprodukowana energia jest przekazywana do miejskiej sieci ciepłowniczej, której właścicielem jest Energobaltic. Obecnie miejska sieć ciepłownicza obejmuje 148 węzłów cieplnych i 12,2 km rurociągów. Łączna moc zamówiona wynosi 13,2 MW, podsumowano w materiale.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

