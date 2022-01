„Myślę, że kluczem do rozwiązania kryzysu gazowego w Europie będzie zapełnienie zbiorników z gazem i zawarcie długoterminowych umów z dostawcami” – oznajmił.

Według niego Rosja jest w tej sferze wiarogodnym partnerem. „Skoro mówimy o energetyce, to muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Rosją. Z mojego doświadczenia wynika, że czego by nie dotyczyły nasze uzgodnienia z Rosją, wszystko jest realizowane terminowo, tak jak się umówiliśmy. Bardzo to szanujemy” – powiedział.

Odnosząc się do głosów krytykujących ścisłą współpracę z Rosją w kwestiach energetycznych, podkreślił, że polityczne deklaracje nie ogrzeją domu w Europie. „Mówię to swoim kolegom, którzy nas krytykują za długoterminową współpracę z Rosją: domu czy mieszkania nie można ogrzać deklaracjami politycznymi. Jedynym sposobem jest gaz ziemny” – oznajmił.

Węgry podpisały z Rosją długoterminową umowę na dostawy gazu ziemnego pod koniec września 2021 roku. Porozumienie mówi o dostawach 4,5 mld metrów sześc. gazu rocznie przez 10 plus 5 lat (po 10 latach ilość zakontraktowanego gazu może zostać zmniejszona).

