Trzecia odsłona programu antysmogowego "Czyste Powietrze" była zapowiadana w 2021 roku. W poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która przebywała w Bieruniu na Śląsku poinformowała, że nabór wniosków w tej części programu ruszy od wtorku 25 stycznia.

Program "Czyste powietrze" rozróżnia przyszłych beneficjentów, a także wysokość dotacji - na dwie kategorie. W pierwszej części to osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł i dla takiej grupy osób przewidziana jest dotacja podstawowa do 30 tys. zł. Druga część programu z podwyższonym poziomem dofinansowania jest skierowana do osób o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gosp. jednoosobowym. Dla tej grupy beneficjentów przewidziana jest wyższa dotacja – nawet do 37 tys. zł.

Trzecia edycja, która właśnie startuje, przewiduje do 69 tys. zł dotacji dla osób o miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę i dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tłumaczy, że trzecia odsłona programu dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy.

Wyjaśniono, że w pierwszej kolejności, od 25 stycznia, rozpocznie się nabór wniosków dla osób, których przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dodano, że liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania (trzecia edycja "Czystego Powietrza" do 69 tys. zł) zwiększono do pięciu z trzech obowiązujących w pozostałych częściach programu. Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie jednak dostępny w ścieżce bankowej, czyli kredycie "Czyste Powietrze" dostępnym w przypadku pozostałych części programu.

Narodowy Fundusz informuje, że przy naborze dla trzeciej części programu ,obowiązywać będzie nowy załącznik (nr 2b "Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania"). Dokument ten oraz warunki programu są dostępne na stronie czystepowietrze.gov.pl w zakładce "Weź dofinansowanie". Dostępne są one również na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie zapowiedzią, drugi etap wdrażania "Czystego Powietrza" dla osób o najniższych dochodach ma obejmować m.in. prefinansowanie wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Od 25 stycznia finansowanie z "Czystego Powietrza" będzie można uwzględnić kiedy łączyć się ono będzie z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Projekt będzie można też później rozliczyć, gdy opóźnienie wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Nowa odsłona programu przewiduje także dopuszczenie do refinansowania kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny.

Program "Czyste powietrze" ruszył we wrześniu 2018 roku i ma być realizowany przez 10 lat. Jego cel to wsparcie wymiany przestarzałych pieców grzewczych tzw. kopciuchów na te bardziej ekologiczne, tak aby ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog, a także wsparcie termomodernizacji domów jednorodzinnych. Planowany budżet programu to ponad 100 mld zł.

Do tej pory w programie złożono ponad 384 tys. wniosków na 6,45 mld zł dofinansowania. Najwięcej, bo ponad 64,5 tys. z na ok. 885 mln złożono w woj. śląskim. W skali całego kraju podpisano dotąd ponad 307 tys. umów na ponad 5 mld zł.