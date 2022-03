Szydło odnosiła się w TVP Info do wtorkowego nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego poświęconego kwestiom inwazji Rosji na Ukrainę.

Podczas debaty w PE przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poruszyła m.in. kwestie energetyczne. "Po prostu nie możemy tak bardzo polegać na dostawcy, który wyraźnie nam grozi. Dlatego dotarliśmy do innych globalnych dostawców. I odpowiedzieli: Norwegia rozwija (LNG - PAP), w styczniu mieliśmy rekordową podaż gazu LNG, budujemy nowe terminale LNG i pracujemy nad interkonektorami. Ale na dłuższą metę, to nasze przejście na odnawialne źródła energii i wodór sprawi, że będziemy naprawdę niezależni. Musimy przyspieszyć zieloną transformację. Ponieważ każda kilowatogodzina energii elektrycznej (....) zmniejsza naszą zależność od importu rosyjskiego gazu i innej energii" - mówiła von der Leyen.

"Wierzę w to, że nie skończy się tylko i wyłącznie na tych słowach. Bo polski rząd i wszyscy polscy europosłowie z PiS mówimy bardzo wyraźnie: UE musi zrewidować dzisiaj wiele swoich stanowisk wobec Rosji, wobec Putina, w tym między innymi na politykę energetyczną" - odniosła się Szydło do tych słów z debaty w PE.

Jak oceniła, jeśli to, co w PE "zostało powiedziane i wybrzmiało - zostanie zrealizowane, to jest szansa na to, że UE pokaże nie tylko Ukrainie, ale całemu światu i Europie, że jest w stanie obronić swoją suwerenność i być rzeczywiście organizacją wolnych i demokratycznych państw".

"Mamy ten moment, kiedy będziemy mogli zweryfikować, czy te słowa, które padają teraz z ust wielu liderów europejskich, są faktycznie chęcią zmiany postaw w UE również dotyczących polityki energetycznej, czy też tylko i wyłącznie z okazji bardzo trudnej sytuacji i podniosłej chwili, jaką była dzisiejsza debata w PE, zostały powiedziane tak po prostu, bo tak wypada" - zaznaczyła Szydło.

Jak podkreśliła "wierzy w to, że nie są to tylko czcze słowa, ale że tak się stanie". "UE musi odejść od tego szaleństwa, które jest w tej chwili związane z planami FitFor55, zielonym ładem, ograniczaniem możliwości, które mają państwa członkowskie. Musi być refleksja, że potrzebujemy tak samo energetyki jądrowej" - wskazała europoseł PiS.

"Trzeba wreszcie odejść od tych mrzonek. (...) My potrzebujemy dziś jedności, solidarności i wierzę, że to, co powiedziała przewodnicząca von der Leyen i pozostali liderzy europejscy, co usłyszał prezydent Ukrainy i cały ukraiński naród, że to stanie się faktem i jest szczere" - podkreśliła Szydło.