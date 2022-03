MAEA poinformowała, że według rządu ukraińskiego w pobliżu elektrowni nie odnotowano zwiększonej radioaktywności, a pracownicy podjęli „środki w celu zminimalizowania ryzyka”. Jak pokazuje infografika przygotowana przez redakcję Statista, Zaporoska Elektrownia Atomowa znajduje się w południowo-wschodniej Ukrainie.

W ubiegłym tygodniu doszło już do walk w pobliżu reaktora jądrowego w Czarnobylu, gdzie w 1986 roku doszło do największej w historii awarii jądrowej. Ruiny reaktora są obecnie kontrolowane przez wojska rosyjskie. Ukraina poinformowała w piątek, że rosyjskie siły wojskowe zajęły elektrownię atomową w Zaporożu, którą wcześniej ostrzeliwały. Z kolei elektrownie atomowe w Równem, Chmielnickim i na Południowej Ukrainie nie są jeszcze pod rosyjskim dowództwem. Jeśli Putin będzie kontynuował swoje dążenie do podporządkowania sobie całej Ukrainy, również te elektrownie atomowe będą zagrożone działaniami bojowymi.

Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg i Minister Spraw Zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock zdecydowanie potępili działania wojsk rosyjskich w kierunku największej elektrowni atomowej w Europie. Baerbock wezwała przywódcę Kremla, Putina, do przestrzegania prawa międzynarodowego: „Zasady obowiązują wszystkich, także rosyjskiego prezydenta, zwłaszcza w dziedzinie energii jądrowej" – podkreśliła.

infografika przedstawia stan na 03.03.2022