Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 104,40 USD, niżej o 1,24 proc.

Ropa Brent na ICE w Londynie w dostawach na lipiec jest wyceniana po 106,27 USD za baryłkę, w dół o 1,15 proc.

Ceny ropy w USA "szaleją" od początku tego tygodnia - spadły już poniżej 99 USD za baryłkę, a następnie dobiły się do 110 USD.

Inwestorzy analizują mnóstwo wiadomości, jakie docierają na rynki ropy - od kurczenia się amerykańskich zapasów paliw, podczas gdy zbliża się początek sezonu wakacyjnych wyjazdów Amerykanów, przez rosnącą inflację, po blokady wprowadzane w gospodarce Chin w czasie walki z epidemią korowanirusa.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły wprawdzie o 8,49 mln baryłek do 424,21 mln baryłek - jak podał amerykański Departament Energii (DoE), ale za to spadły zapasy benzyny - o 3,61 mln baryłek do 224,97 mln baryłek. To już 6. z kolei tydzień ze spadkiem tych zapasów.

Z kolei rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 913 tys. baryłek do 104,03 mln baryłek - podał DoE. To najniższy poziom tych zapasów do 2005 r.

Dodatkowo zmienność na rynkach ropy wywołuje niepewna sytuacja związana z unijnym planem wprowadzenia embarga na import ropy z Rosji.

4 maja Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie takiego embarga na dostawy rosyjskiej ropy, jednak nie wszystkie kraje unijne są przychylne temu pomysłowi.

Część z nich, w tym Węgry, wskazuje na swoje uzależnienie od dostaw surowca z Rosji, i nadal pozostają twardym przeciwnikiem embarga na rosyjską ropę.

W środę szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto wskazał, że rząd Węgier będzie stał na stanowisku, że spod sankcji naftowych wobec Rosji należy wyłączyć transport rurociągami.

Szijjarto oznajmił, że Komisja Europejska nie przedstawiła propozycji, która byłaby odpowiedzią na negatywne konsekwencje embarga naftowego dla Węgier.

"Mamy bardzo niestabilny rynek paliw, na którym ceny ropy poruszają się w przedziale 100-110 USD za baryłkę" - wskazuje Stephen Innes, partner zarządzający SPI Asset Management Pte.

"Wahania cen prawdopodobnie pozostaną na rynkach dopóki m.in. Chiny nie zmienią swojej polityki +zero Covid+, albo nie zakończą lockdownów w gospodarce" - dodaje.

W środę notowania WTI na NYMEX podskoczyły o ok. 6 proc. Wcześniej - w ciągu 2 sesji - surowiec staniał o 9 proc.

W czwartek Międzynarodowa Agencja Energetyczna przedstawi swoją ocenę sytuacji na rynkach ropy.