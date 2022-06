Krajowe Plany Odbudowy to instrumenty, które mają posłużyć odbudowie gospodarek państw UE po pandemii COVID-19. Pieniądze na KPO pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF).

Reklama

Program ma służyć unowocześnieniu unijnej gospodarki, budowie infrastruktury, rozwojowi zielonej energii i efektywności energetycznej, a także cyfryzacji. W tym celu po raz pierwszy w historii UE zaciągnęła wspólny dług, który ma rozdysponować na poszczególne kraje w formie dotacji i pożyczek.

Reklama

Na 800 mld euro w ramach Funduszu składają się dotacje i pożyczki. Polska wnioskowała o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej. Transformacja energetyki to jeden z kluczowy elementów polskiego KPO.

Stracony rok

Polski KPO złożono KE do akceptacji w maju 2021 r. i miał być rozpatrzony w ciągu trzech miesięcy. Tak się jednak nie stało przez spór Komisji z rządem Zjednoczonej Prawicy w temacie praworządności i reformy sądownictwa. KE postawiła twarde warunki, m.in. likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Możliwe, że impas trwałby nadal, gdyby nie agresja Rosji na Ukrainę, która stępiła bieżące spory wewnątrz UE, a także działania legislacyjne podjęte przez stronę polską. W ubiegłym tygodniu prezydencka nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym została przyjęta przez Sejm, a aktualnie pracuje nad nią Senat.

Co prawda zdaniem opozycji nowe przepisy nie spełnią wszystkich oczekiwań KE, to z drugiej strony przedstawiciele przekonują, że właśnie ta nowelizacja otworzyła drogę do akceptacji KPO przez Brukselę. Pierwsze pieniądze miałyby popłynąć do Polski jesienią tego roku.

– Środki z Krajowego Planu Odbudowy wzmocnią polską gospodarkę oraz przestawią ją na nowe tory. Fundusze zainwestujemy m.in. w zrównoważony rozwój, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie. Pozytywne skutki odczuje każdy obywatel – skomentował w środę premier Mateusz Morawiecki.

Czy możemy już otwierać szampana? Co wiąże się z zatwierdzeniem planu? Jakie są najważniejsze wydatki na energetykę w KPO? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl