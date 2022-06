Reklama

"Konsekwentnie udostępniamy nowe zasoby węglowodorów w Polsce. Wydobycie ropy naftowej przez PGNiG koncentruje się w zachodniej części kraju, na pograniczu województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Mamy tu bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę eksploatacyjną, co wykorzystaliśmy przy zagospodarowaniu złoża Kamień Mały. Dzięki temu mogliśmy ograniczyć nie tylko wydatki, ale także zakres prac budowlanych i instalacyjnych, zmniejszając tym samym wpływ inwestycji na środowisko naturalne" - powiedziała prezes Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie.

Złoże Kamień Mały położone jest w gminach Słońsk i Górzyca w północno-zachodniej części województwa lubuskiego. Jego udokumentowane zasoby wydobywalne to ok. 0,7 mln ton ropy naftowej, której towarzyszy gaz ziemny w ilości ok. 130 mln m3.

Instalacja na złożu Kamień Mały tworzy tzw. ośrodek grupowy, do którego podłączone są cztery odwierty, w tym trzy eksploatacyjne. Wydobyta z nich ropa wraz z gazem ziemnym jest przesyłana hermetycznym rurociągiem do odległego o ok. 18 km Ośrodka Grupowego Górzyca. Tam następuje rozdzielenie obu surowców. Dalej ropa jest transportowana autocysternami do ekspedytu kolejowego Barnówko. Natomiast gaz ziemny jest przesyłany rurociągiem na instalację kopalni Zielin, skąd, po doprowadzeniu do parametrów handlowych, trafia do sprzedaży, wyjaśniono.

Inwestycje związane z zagospodarowaniem złoża Kamień Mały obejmowały podłączenie wykonanych odwiertów, budowę rurociągu oraz instalacji do zatłaczania wody złożowej.

Obecnie PGNiG zarządza na terenie Polski 52 kopalniami ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym 34 działa na południowym-wschodzie, a pozostałe na zachodzie kraju.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

