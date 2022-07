"W momencie wprowadzania embargo na polskim rynku [w połowie kwietnia br.] było prawie 3 mln ton rosyjskiego surowca, który trafił zarówno do polskich gospodarstw jak i znajdował się na składach węgla […] Do dzisiaj te dodatkowe ilości, które wpłynęły przez polskie porty [z innych kierunków] to są ponad 3 mln ton" - powiedziała Moskwa podczas konferencji prasowej.

Podała, że "w samych spółkach Skarbu Państwa kontraktacja węgla to jest ponad 7 mln ton".

"Wiemy, że jednocześnie podmioty prywatne tę kontraktacje węgla prowadziły, więc prawdopodobnie będą te działania też kontynuować" - dodała.

Jak podkreśliła węgiel trafia do Polski głownie z takich kierunków jak: Australia, Indonezja, Republika Południowej Afryki, Tanzania, Stany Zjednoczone. Jest sprowadzany przez spółki Skarbu Państwa i podmioty prywatne.