„Węgiel jest cały czas produkowany przez wszystkie krajowe spółki górnicze. Dodatkowo klienci PGG mogą go kupić bezpośrednio, a ilość tak dostępnego węgla cały czas rośnie i już w sierpniu osiągnie 100 proc. – tym samym cały produkowany przez PGG węgiel opałowy będzie dostępny w sklepie internetowym” – powiedział w poniedziałek PAP prezes.

Reklama

Każdego miesiąca – jak wynika z danych największej górniczej spółki – węgiel z PGG trafia do ponad 44 tys. gospodarstw domowych.

Reklama

„Doradzamy klientom, aby przy zakupach węgla zaopatrywać się konkretnie na ten rok, a nie gromadzić zapasów na dłuższe okresy w przyszłości. Nie warto ulegać panice i poddawać się presji większych zakupów na zapas” – ocenił Tomasz Rogala.

Miesięcznie kopalnie PGG produkują ponad 220 tys. ton węgli opałowych. Cała produkcja trafia na rynek.

„Tak samo będzie w kolejnych miesiącach, dlatego ważne, aby nie poddawać się emocjom - zwłaszcza tym negatywnym, którymi nasycana jest dzisiaj przestrzeń publiczna. To wywołuje presję na cenę, czyli jej podwyższanie, bo konsumenci chcą kupić już i jak najwięcej” – tłumaczył prezes PGG.

Obecnie spółka buduje sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla, którzy mają pełnić funkcję dystrybutorów tego paliwa na rzecz indywidualnych odbiorców.

„Zadaniem nowej sieci będzie optymalne wykonanie dostaw węgla. Chodzi o to, aby poszukiwany i tani węgiel trafiał dokładnie tam, dokąd powinien, i aby jego cena nie powiększała się na kolejnych etapach dystrybucji. Dlatego musieliśmy zmienić formułę sieci na taką, w której uzyskamy większą kontrolę” – wyjaśnił Rogala w rozmowie z PAP.

Do obowiązków partnerów PGG będzie należał transport węgla z kopalń do składu, jego rozładunek, zważenie oraz załadunek i wydanie paliwa klientowi w ciągu 48 godzin od odbioru węgla z kopalni. Składy muszą być monitorowane, ze zdalnym dostępem do podglądu z kamer dla PGG.

Składowiska partnerów Grupy muszą też być ubezpieczone i mieć niezbędną infrastrukturę: legalizowaną wagę oraz odpowiednie samochody, zdolne odebrać z kopalni co najmniej 25 ton węgla, a odbiorcom finalnym dostarczać zamówione przez nich ilości rzędu 3-5 ton. Muszą umieć dowieźć paliwo także małym pojazdem do trudnodostępnych posesji np. w górach.

„Nasza oferta skierowana jest do małych i średnich firm, np. o profilu rodzinnym, które posiadają minimalne wymagane przez nas możliwości techniczne” – powiedział prezes, wskazując, iż nabór partnerów do sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla jest w toku.

Obecnie na swojej stronie internetowej PGG udostępnia listę ok. 60 zweryfikowanych pozytywnie firm transportowych z całej Polski, które dostarczają odbiorcom węgiel kupiony w e-sklepie PGG. „Każdej doby przy udziale takich firm przewozowych do klientów e-sklepu trafia ponad 10 tys. ton węgla opałowego – całość bieżącej produkcji kopalń” – mówił Rogala.

Wprowadzając formułę Kwalifikowanych Dostawców Węgla PGG chce zapewnić jednolity standard obsługi logistycznej i zagwarantować możliwie najniższe ceny transportu.

„Dotychczasowe doświadczenia sprzedaży przekonują nas, że optymalnym rozwiązaniem będzie dalsza dystrybucja węgla przez sklep internetowy, przy jednoczesnym usprawnieniu logistyki odbioru towaru dzięki wdrożeniu standaryzowanych usług przewozowych” - podsumował szef największej górniczej spółki.(

mab/ pad/