W porównaniu z innymi krajami europejskimi wypadamy blado. Absolutnym rekordzistą jest Łotwa, która może zmagazynować ilości gazu równe dwuletniemu zapotrzebowaniu (teraz jej zbiorniki są wypełnione w nieco ponad połowie). Trzeba jednak pamiętać, że roczne zużycie Łotwy jest ok. 20 razy mniejsze niż Polski, dlatego taki współczynnik jest dosyć łatwo osiągnąć. Ale już np. zdolności magazynowe Francji , która zużycie ma prawie dwukrotnie większe niż Polska, stanowią prawie 30 proc. rocznego zapotrzebowania. W Niemczech, które są zdecydowanie największym konsumentem gazu w Europie (cztery razy większym niż Polska), magazyny są w stanie pomieścić ok. 22 proc. rocznego zużycia. Z kolei Węgry, które mają zużycie na poziomie połowy polskiego, zdolności magazynowania mają dwukrotnie większe i mając pełne magazyny (teraz są wypełnione w nieco ponad połowie), są w stanie pokryć 60 proc. swojego rocznego zapotrzebowania. U Włochów te zdolności są na poziomie 25 proc., u Holendrów jest to prawie 40 proc. Za to u Belgów mających tylko nieco mniejsze zużycie roczne niż Polska tych magazynów nie ma prawie w ogóle. Belgowie mają jednak dobre połączenia gazociągowe oraz terminal do regazyfikacji i praktycznie nie importowali gazu z Rosji.