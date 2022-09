Unijni ministrowie energii ostatnio spotkali się 9 września.

"Po dyskusji z Komisją Europejską i innymi państwami członkowskimi zdecydowałem, że spotkamy się pod koniec września w Brukseli, aby dokończyć to, co zaczęliśmy w zeszłym tygodniu" – powiedział we wtorek Sikela.

Czeski minister potwierdził wolę poszukiwania rozwiązań na szczeblu unijnym, występując w Senacie Czech. Stwierdził, że jest gotów zwoływać nadzwyczajne posiedzenia nawet w trybie tygodniowym.

Na ostatnim spotkaniu unijni ministrowie zgodzili się na możliwość skorzystania z nadzwyczajnych zysków producentów energii oraz dali KE mandat na przygotowanie dalszych środków, w tym wprowadzenie oszczędności energii w całej UE lub ograniczenie cen gazu. KE planuje także zaproponowanie zarówno zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej, jak i obowiązkowego ograniczenia zużycia energii w wybranych porach dnia, kiedy zapotrzebowanie jest największe. Oszczędność energii w całej UE to jeden z punktów popartych w piątek przez unijnych ministrów energetyki.

Piotr Górecki