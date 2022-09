"PKN Orlen jest zainteresowany przejęciem kontrolnego udziału w rafinerii PCK Schwedt, który Niemcy przekazali pod nadzór powierniczy, efektywnie pozbawiając kontroli rosyjski Rosnieft, poinformowały Reutersa źródła w Berlinie i Warszawie. Warszawa informowała wcześniej w tym roku, że pozbawienie Rosjan własności rafinerii jest warunkiem potencjalnego zaopatrywania rafinerii w dostarczaną drogą morską ropę przez terminal w Gdańsku i polskie rurociągi, w celu zastąpienia ropy rosyjskiej" - napisał Reuters.

PCK Schwedt to rafineria, w której po 37,5% udziałów posiadają Rosneft Deutschland oraz Shell Deutschland Oil, spółki zależne koncernów Rosnieft oraz Shell, a 25% należy do spółki AET Raffineriebeteiligungs-Gesellschaft, w której udziałowcami są firmy Rosneft Refining & Marketing oraz Eni Deutschland, co sprawia, że pośrednio kontrolę nad zakładem sprawował Rosnieft.

"PKN Orlen nie komentuje informacji medialnych. O planowanych czy realizowanych projektach oraz inwestycjach informujemy za pomocą oficjalnych kanałów komunikacji w momencie podjęcia stosownych decyzji. Jednocześnie informujemy, że na bieżąco obserwujemy sytuację w regionie" - poinformowało ISBnews biuro prasowe PKN Orlen.

Zdolności przerobowe zakładu w Schwedt to ok. 12 mln ton surowca rocznie. Dla porównania rafineria w Płocku może przetwarzać ok. 16 mln ton ropy, a w Gdańsku ok. 10,5 mln ton ropy rocznie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)